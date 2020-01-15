Студент задержан за ограбление 77-летнего жителя Пхукета

Полиция Пхукета раскрыла дело о нападении на 77-летнего местного жителя, у которого вооруженный отверткой грабитель отобрал золотую цепочку с амулетом стоимостью свыше 100 тыс. бат. На допросе задержанный сознался в еще одном вооруженном ограблении.

Иккапоп Тхонгтуб

Задержан за ограбление 77-летнего жителя Пхукета студент признался на допросе еще в одном грабеже. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Задержан за ограбление 77-летнего жителя Пхукета студент признался на допросе еще в одном грабеже. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Задержан за ограбление 77-летнего жителя Пхукета студент признался на допросе еще в одном грабеже. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Задержан за ограбление 77-летнего жителя Пхукета студент признался на допросе еще в одном грабеже. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как писали «Новости Пхукета» ранее, 77-летний житель Пхукет-Тауна Сатхит Понгтханапханит был ограблен в окрестностях Ongsimphai Rd. около 7:30 утра понедельника, 13 января.

Вооруженный отверткой грабитель напал на престарелого мужчину, когда тот находился за рулем своего автомобиля, припаркованного в одном из переулков. В процессе нападения тот дважды ударил жертву отверткой в руку и сорвал с его шеи золотую цепочку с буддистским амулетом. С места событий преступник скрылся на скутере.

Поиски грабителя много времени не заняли. Уже на следующий день шеф-полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири собрал пресс-конференцию в ходе которой объявил о задержании грабителя, оказавшегося 24-летним студентом пхукетского кампуса Университета Раджабхат по имени Папхавин Пхонпхакди.

Как пояснил шеф полиции, третьекурсник факультета менеджмента пошел на грабеж из-за игорных долгов. Молодой человек увлекался футбольными онлайн-тотализаторами.

Также Папхавин Пхонпхакди сознался еще в одном вооруженном ограблении, совершенном 10 января в Кату. Там студент ограбил 36-летнюю местную жительницу Праном Джордан.

На пресс-конференции 14 числа госпожа Джоржан рассказала, что около 11:00 утра возвращалась к своей машине вместе с 10-летней дочерью, когда к ним подбежал мужчина в полнолицевом шлеме с затемненным визором. Злоумышленник схватил девочку и приставил к ее шее разделочный нож, потребовав, чтобы мать отдала ему все имевшиеся при ней ценности.

«Я отдала ему золотую цепочку из Швейцарии и три золотых браслета», – заявила на пресс-конференции женщина.

Как указал генерал Тхакурапуньясири, Папхавину Пхонпхакди были предъявлены обвинения в совершении двух вооруженных ограблений с использованием транспортного средства. Также шеф полиции Пхукета отметил, что в 2017 году молодой человек уже привлекался к ответственности за хранение наркотического растения кратом.