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Студент спрыгнул с моста Сарасин

Местные рыбаки успели на помощь студенту, спрыгнувшему в воду с моста Сарасин, соединяющего Пхукет с материком. Инцидент произошел перед полуднем 18 ноября. Когда находившиеся неподалеку моряки ВМФ прибыли на место событий, юноша уже был спасен. Молодого человека доставили в больницу Takua Thung Hospital в провинции Пханг-Нга.

Новости Пхукета

19 Ноября 2023, 09:43 AM
Студент спрыгнул с моста Сарасин в предполагаемой попытке суицида. Фото: RTN 3rd NAC

Студент спрыгнул с моста Сарасин в предполагаемой попытке суицида. Фото: RTN 3rd NAC

Студент спрыгнул с моста Сарасин в предполагаемой попытке суицида. Фото: RTN 3rd NAC

Студент спрыгнул с моста Сарасин в предполагаемой попытке суицида. Фото: RTN 3rd NAC

Студент спрыгнул с моста Сарасин в предполагаемой попытке суицида. Фото: RTN 3rd NAC

Студент спрыгнул с моста Сарасин в предполагаемой попытке суицида. Фото: RTN 3rd NAC

Студент спрыгнул с моста Сарасин в предполагаемой попытке суицида. Фото: RTN 3rd NAC

Студент спрыгнул с моста Сарасин в предполагаемой попытке суицида. Фото: RTN 3rd NAC

Студент спрыгнул с моста Сарасин в предполагаемой попытке суицида. Фото: RTN 3rd NAC

Студент спрыгнул с моста Сарасин в предполагаемой попытке суицида. Фото: RTN 3rd NAC

Об очередном инциденте на мосту Сарасин сообщило третьего региональное командование ВМФ Таиланда, базирующееся на мысе Панва в Вичите и отвечающее за акватории провинций Пхукет, Пханг-Нга, Краби и других. Канал под мостом известен сильными течениям, так что тела некоторых жертв впоследствии даже не удается найти.

В момент происшествия военные моряки и сотрудники Центра защиты тайских интересов на море (Thai-MECC 3) обеспечивали безопасность выставки лодок в Май-Кхао, поэтому оперативно успели на место событий. Впрочем, к моменту их прибытия спрыгнувшего с моста студента уже спасли местные лодочники.

Молодого человека доставили на берег и передали врачам скорой помощи, которые отвезли его в больницу Takua Thung Hospital в провинции Пханг-Нга. Согласно публикации ВМФ, спрыгнувший с моста юноша – студент из этой провинции. Больше о нем ничего неизвестно.

 

 

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