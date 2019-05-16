Студент-первокурсник арестован по делу о массовых беспорядках в Таланге 2015 года

Полиция Бангкока арестовала 21-летнего студента Southeast Asia University по делу об осаде полицейского участка и массовых беспорядках в Таланге в 2015 году. В тот момент задержанный Суттхавут Тангджит был еще несовершеннолетним.

Варанья Промпинпарат

16 Мая 2019, 04:56 PM

По делу о беспорядках в Таланге 11 октября 2015 года в розыск были объявлены 84 человека. К настоящему моменту задержаны 74 из них. Фото: Иккапоп Тхонгтуб / Архив The Phuket News

Информацию об аресте Суттхавута Тангджита корреспонденту «Новостей Пхукета» и The Phuket News подтвердил сегодня (16 мая) шеф полиции Таланга Тирават Лиамсуван. Офицер рассказал, что молодой человек был арестован столичной полицией, а уже сегодня он должен быть доставлен на Пхукет.

Как пояснил полковник Лиамсуван, ордер на арест Суттхавута Тангджита был выдан еще три с половиной года назад. Основанием для объявления юноши в розыск стало его предполагаемое участие в массовых беспорядках 11 октября 2015 года, когда агрессивно настроенная толпа осадила полицейский участок Таланга, сожгла несколько автомобилей и нанесла другой ущерб государственной собственности. Кроме того, в ходе ночных событий несколько сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

Поводом для беспорядков стала гибель двух местных подростков (предположительно замешанных в незаконном обороте наркотиков) в ходе преследования их полицией. Смерть молодых людей была официально классифицирована как несчастный случай.

Согласно ордеру номер 844/2558, выданному судом Пхукета 18 ноября 2015 года, дело против Суттхавута Тангджита возбуждено сразу по семи статьям, включая нападение на сотрудников полиции при исполнении, причинение ущерба государственной собственности и так далее. После ареста Суттхавут Тангджит заявил о своей непричастности к беспорядкам в Таланге и отметил, что в ночь тех событий находился в Накхон-Сри-Тхаммарате.

«У господина Тангджита есть право отвергнуть обвинения или признать их, но он должен сказать это в суде», – заявил полковник Лиамсуван.

В общей сложности после событий 11 октября 2015 года в розыск были объявлены 84 человека, с учетом Суттхавута Тангджита арестованы к настоящему моменту 74 из них.