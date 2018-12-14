Студент из Бангкока задержан за распространение интимного контента

Тайская полиция сообщила об аресте 17-летнего студента из Бангкока, создавшего сеть по распространению материалов интимного характера и заработавшего на этом около 500 тыс. бат за три месяца. При этом контент юноша просто брал с других сайтов.

Новости Пхукета

14 Декабря 2018, 10:21 AM

Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, о задержании предприимчивого третьекурсника было объявлено на пресс-конференции в Бангкоке в четверг, 13 декабря. Подробности дела раскрыл подполковник Джиракрит Джарунпат, возглавляющий в тайской полиции подразделение по делам женщин и детей. В ходе ареста студента, имя которого не было названо в силу возраста, был изъят компьютера и мобильный телефон, на которых обнаружились более 300 тыс. интимных фото и видео женщин и девушек объемом 860 Гб. Преимущественно это были фотографии и записи в жанре upskirt и других подобных форматах, когда женщина не знает, что ее снимают.

По словам подполковника Джарунпата, расследование началось еще в августе. Внимание полицейских привлекла серия сайтов и групп в социальных сетях, носивших названия Khote Warp и подобные. Как установило следствие, интимный контент распространялся как в открытых группах, так и по платной подписке. При этом создатель сети пользовался не только Facebook и Line, но и российской ВКонтакте. На платных подписках, по оценке полиции, студент до ареста успел заработать 500 тыс. бат.

«Подозреваемый заявил, что действовал один. Он собирал фотографии с различных сайтов, после чего размещал их в открытых группах с общим числом подписчиков около 30 тыс. и в закрытых группах с платным членством и общим числом подписчиков около 1 тыс. человек», – заявил подполковник Джарунпат.

В публикации Bangkok Post не указывается, по какой статье полиция намерена привлечь к ответственности студента. При этом материалы, которые он распространял, газета называет порнографией.