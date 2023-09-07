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Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете

Двухдневные легкоатлетические спортивные соревнования среди школьников и студентов начались на Пхукете утром 7 сентября и будут проходить в течение завтрашнего дня, 8 сентября.

Новости Пхукета

7 Сентября 2023, 06:54 PM
Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры открылись на Пхукете утром 7 сентября. Фото: Phuket City Municipality

Студенческие спортивные игры проходят на стадионе Surakul Stadium, главной спортивной арене провинции Пхукет. В играх принимают участие сотни детей разных возрастов.

Игры открылись в 9:00 утра 7 сентября большим парадом. На мероприятие приехали мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат и другие официальные лица.

Именно с открытием игр была связана претензия жителей относительно пешеходного моста через Wichit Songkhram Rd. у стадиона Surakul. Решившие воспользоваться надземным переходом люди обнаружили, что калитка не лестнице заперта. Впрочем, целеустремленных гостей спортивного мероприятия это не остановило.

В итоге фотографии перелезающих через калитку людей и стали главным анонсом событиям в социальных сетях, получив больше внимания от пользователей, нежели фотографии с парада и самих игр. Расписание игр на тайском языке доступно на странице муниципалитета Пхукет-Тауна в Facebook.

 

 

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