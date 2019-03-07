Стройка на Ао-Сене снова приостановлена

Постройка комплекса из нескольких вилл у пляжа Най-Харн, вызвавших недовольство жителей Пхукета в 2017 году, снова приостановлено. Девелопер в очередной раз вышел за пределы, указанные в разрешении на строительство.

Варанья Промпинпарат

О том, что стройка на дороге между бухтой Сен и мысом Кратхинг вновь заморожена, рассказал The Phuket News и «Новостям Пхукета» мэр Раваи Арун Сорос. По его словам, в ходе проверки официальные лица обнаружили сразу три случая нарушения условий, указанных в разрешении на строительство. Во всех трех случаях речь идет о возведении элементов, не предусмотренных одобренным властями проектом.

«Первое нарушение – бассейн с видом на море. Второе – балкон, третье – секция, соединяющая постройки, которую я уже приказывал демонтировать в 2017 году», – перечислил господин Сорос.

По словам мэра, застройщик должен убрать балкон и секцию между отдельными зданиями. При этом бассейн можно легализовать, подав запрос на получение соответствующего разрешения. На устранение нарушений у девелопера есть 30 дней, при этом данный срок может быть продлен. Привлечение к ответственности грозит ему только в случае прямого игнорирования распоряжения муниципалитета.

«Если распоряжение будет проигнорировано, я отзову разрешение на строительство и подам официальное заявление в полицию», – заявил Арун Сорос.

О том, как строительство вилл на Ао-Сене развивалось до этого, читайте здесь и здесь.