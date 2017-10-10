The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Строительство реплики Королевского крематория на Пхукете вошло в финальную фазу

Пхукетский офис Управления общественных работ, городского и сельского планирования заявил, что реплика Королевского крематория в Сапан-Хине готова на 98%.

Новости Пхукета

10 Октября 2017 12:41:09

Фото: PR Dept
Фото: PR Dept

Как пояснил глава ведомства Тхави Хомхуан, следующий этап – финальная отделка, укладка ковров, установка рамы под портрет ушедшего из жизни Короля Пхумипона Аудульядета, тестирование системы освещения.

«Мы также подготовим прилегающую к Королевскому крематорию территорию и выделим отдельную площадку в 10-20 м от крематория, где будут сожжены ритуальные цветы док май джан», – добавил господин Хомхуан.

«Официальные лица и волонтеры будут назначены на круглосуточное патрулирование территории в ходе финальной отделки по соображениям безопасности», – отметил он.
NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как узнать, какой отель легален?

Как узнать, какой отель легален?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.