Строительство реплики Королевского крематория на Пхукете вошло в финальную фазу

Пхукетский офис Управления общественных работ, городского и сельского планирования заявил, что реплика Королевского крематория в Сапан-Хине готова на 98%.

10 Октября 2017 12:41:09

Фото: PR Dept

Как пояснил глава ведомства Тхави Хомхуан, следующий этап – финальная отделка, укладка ковров, установка рамы под портрет ушедшего из жизни Короля Пхумипона Аудульядета, тестирование системы освещения.

«Мы также подготовим прилегающую к Королевскому крематорию территорию и выделим отдельную площадку в 10-20 м от крематория, где будут сожжены ритуальные цветы док май джан», – добавил господин Хомхуан.

«Официальные лица и волонтеры будут назначены на круглосуточное патрулирование территории в ходе финальной отделки по соображениям безопасности», – отметил он.