Строительство реплики Королевского крематория на Пхукете вошло в финальную фазу
Пхукетский офис Управления общественных работ, городского и сельского планирования заявил, что реплика Королевского крематория в Сапан-Хине готова на 98%.
Новости Пхукета
10 Октября 2017 12:41:09
Как пояснил глава ведомства Тхави Хомхуан, следующий этап – финальная отделка, укладка ковров, установка рамы под портрет ушедшего из жизни Короля Пхумипона Аудульядета, тестирование системы освещения.
«Мы также подготовим прилегающую к Королевскому крематорию территорию и выделим отдельную площадку в 10-20 м от крематория, где будут сожжены ритуальные цветы док май джан», – добавил господин Хомхуан.
«Официальные лица и волонтеры будут назначены на круглосуточное патрулирование территории в ходе финальной отделки по соображениям безопасности», – отметил он.