Строительство пирса у аэропорта признали нецелесообразным

Консорциум из четырех консалтинговых компаний признал нецелесообразным строительство пирса на севере Пхукета для организации морского сообщения между аэропортом и популярными пляжами. Вердикт экспертов: морское такси будет окупаться слишком долго.

30 Ноября 2018, 01:37 PM

Фото: Phuket PR Department

Четверка компаний – Southeast Asia Technology Co Ltd, New Asset Advisory Co Ltd, Aurora Technology and Engineering Consultant Co Ltd и UPLUS Consultant Co Ltd – была нанята для оценки перспектив проекта ранее в этом году, после того как в поддержку проекта высказался глава Морского департамента Джирут Висанджит. Результаты их исследования были оглашены в четверг, 29 ноября. Общее мнение экспертов – проект нецелесообразен.

Специалисты указали на несколько моментов, которые делают инвестиции в проект невыгодными. Один из них – необходимость строительства сразу нескольких пирсов западном побережье: у аэропорта, в Камале, в Патонге и в Кароне. Технически это сделать можно, но потребует серьезных финансовых вливаний.

Второй момент – ограничение на использование морского такси в связи с погодой. Работать морской транспорт на западном побережье сможет только в течение половины года – с начала ноября по конец апреля. В сезон юго-западных муссонов использование морского транспорта будет слишком опасным. Ожидаемый общий поток пассажиров, таким образом, составит 370 тыс. в год, ввиду чего срок окупаемости проекта будет слишком большим.

Также у специалистов вызвало сомнения и возможное влияние проекта на экологию. В частности, эксперты заявили о вероятной эрозии пляжей.