Строительство новой марины в Паклоке поставили на паузу

Экологические активисты, выступающие против строительства новой марины в бухте Кунг, добились первой победы. Заявление на проведение экологической экспертизы (EIA) было отозвано подавшей его компанией.

Таньялак Сакут

Проект по строительству комплекса Ao Kung Marina and Sports Complex в бухте Кунг (Ао-Кунг) на севере Пхукета попал в поле зрения СМИ в мае этого года, когда глава провинции Норрапхат Плодтхонг заявил о необходимости провести дополнительные общественные слушания по проекту. Заявление было сделано на фоне опасений относительно того, что прокладка канала к будущей марине может нанести существенный вред экосистеме бухты Кунг, в частности, кораллам.

В пятницу, 19 октября, глава природоохранной группы Ao Kung Conservation Group Раттанапорн Джэнгджайди подтвердила The Phuket News и «Новостям Пхукета», что предупреждения экологических активистов были услышаны. Управление природных ресурсов и экологической политики и планирования (ONEP) проинформировало группу госпожи Джэнгджайди о том, что компания Seaview Land Co Ltd (действующая от лица Enrich Consultant Co Ltd) отозвала заявление на получение сертификата EIA.

«Комитет ONEP 27 августа принял решение, что процесс получения EIA должен быть открытым для общественности. Затем комитет официально уведомил об этом Seaview Land Co Ltd, после чего получил от Enrich Consultants Co Ltd заявление на отзыв заявки», – рассказала госпожа Раттанапорн.

«Если они намерены продолжать реализацию проекта, то им необходимо заново начать весь процесс получения EIA, который займет долгое время. Мы не знаем, что они планируют делать, но мы продолжим защищать окружающую среду в бухте Кунг», – добавила она.