Строительный мусор с Калима уберут в течение месяца

Отдыхающим на Калиме туристам придется смириться с тем, что часть пляжа на несколько недель останется свалкой строительного мусора, с обломками бетонных конструкций и ржавым металлом. Порядок на Калиме, согласно заявлению администрации Патонга, наведут «в течение месяца».

10 Мая 2018 17:59:28

Администрация Патонга ответила на запрос «Новостей Пхукета» о легальности нахождения строительного мусора на пляже Калим в четверг, 10 мая. Как заявила корреспонденту газеты мэр Патонга Чалермлак Кебсап, бетон с торчащими из него металлическими элементами был свален у пляжа с разрешения властей.

Как пояснила госпожа мэр, строительный мусор на Калиме – это остатки недавно снесенной мечети. Строителям, занимающимся сносом старого здания и возведением нового, было разрешено на время оставить обломки в районе пляжа.

«Мы знаем, кто именно оставил там этот мусор, и им было разрешено оставить его там на какое-то время, но затем все будет убрано», – заявил Чалермлак Кебсап.

«Нам пообещали, что весь мусор уберут в течение месяца», – добавила она.

В ответ на прямое указание, что туристы могут пораниться о ржавый металл, госпожа Кебсап заявила, что отдаст распоряжение поставить предупреждающие знаки.