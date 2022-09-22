Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Строгий короновирусный контроль отменяется с 1 октября

Власти Таиланда объявили о том, что с 1 октября для въезда в страну не нужны будут ни сертификаты о прививке против COVID-19, ни отрицательные тесты на вирус. Изоляция для лиц с легким или бессимптомным течением болезни тоже отменяется.

Новости Пхукета

22 Сентября 2022, 01:56 PM
Путешественники у пункта тестирования на COVID-19 в аэропорту Suvarnabhumi. Эти тесты с 1 октября будут отменены. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Путешественники у пункта тестирования на COVID-19 в аэропорту Suvarnabhumi. Эти тесты с 1 октября будут отменены. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Об отмене фактически последних коронавирусных ограничений с 1 октября объявил сегодня (22 сентября) глава Министерства общественного здоровья Таиланда Анутин Чарнвиракун. Заявление было сделано после прошедшего накануне заседания Национального комитета по передающимся заболеваниям, пишет Bangkok Post.

Как заявил министр Чарнвиракун, комитет утвердил анонсированное ранее решение переклассифицировать COVID-19 и отнести его к категории передающихся болезней, требующих наблюдения. Смена статуса повлекла за собой и пересмотр требований к туристам из-за рубежа и местному населению, включая лиц, у которых диагностирован COVID-19.

Для въезда в страну с 1 октября не будут нужны ни отрицательные тесты на коронавирусу, ни сертификаты о прохождении прививочного курса.

От заболевших лиц с легким или бессимптомным течением болезни не будет требоваться изоляция. Достаточно будет лишь соблюдения мер, направленных на то, чтобы не заразить других. Речь идет о ношении масок, социальном дистанцировании и регулярном мытье рук в течение пяти дней.

Комментируя смягчение мер, заместитель главы Департамента контроля за заболеваниями Сопхон Иэмсиритхаворн пояснил, что пересмотр стандартов стал возможен потому, что в большинстве случаев люди сейчас болеют COVID-19 в легкой форме, похожей по своим проявлениям на обычную простуду. При этом он также повторил слова о том, что заболевший в течение пяти дней должен принимать меры, чтобы не заразить других (в частности, носить маску), но находиться в изоляции такой человек не обязан

Доктор Иэмсиритхаворн также добавил, что определенные меры контроля могут применяться к заболевшим людям на рабочих местах. В частности, если работа человека предполагает контакты с престарелыми или членами других уязвимых групп, то этого нужно избегать.

После окончания пятидневного периода болезни не требуется сдавать тест для подтверждения своего здоровья.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Переходы и шлемы. На Пхукете начали новую кампанию за безопасность на дорогах
Таиланд намерен стимулировать водителей переходить на Е20
Мотоциклист погиб при столкновении с припаркованной фурой
Россиянин погиб в аварии к северу от Карона
Пхукет намерен защитить свой фирменный зеленый апельсин
Водохранилища Пхукета немного прирастут в объемах
Драка с участием водителей минивэнов произошла в Таланге
МИД России возобновил прием заявлений на 10-летние паспорта
Торговца пираньями арестовали в Бангкоке
ОПРОС: Иностранцы высказались за работу заведений Бангла-Роуд до 4:00
Участок Chao Fa East Rd в Чалонге останется сегодня без света
Участок Thepkrasattri Rd. у аэропорта останется завтра без света
Жители Кхао-Лака просят сделать что-нибудь с «дорогой смерти»
Пара из Вичита арестована за хранение метамфетамина
Наркоторговца с Бангла-Роуд арестовали после резонанса в сети

 

QSI International School Phuket
Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET

 