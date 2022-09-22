Строгий короновирусный контроль отменяется с 1 октября

Власти Таиланда объявили о том, что с 1 октября для въезда в страну не нужны будут ни сертификаты о прививке против COVID-19, ни отрицательные тесты на вирус. Изоляция для лиц с легким или бессимптомным течением болезни тоже отменяется.

Новости Пхукета

22 Сентября 2022, 01:56 PM

Путешественники у пункта тестирования на COVID-19 в аэропорту Suvarnabhumi. Эти тесты с 1 октября будут отменены. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Об отмене фактически последних коронавирусных ограничений с 1 октября объявил сегодня (22 сентября) глава Министерства общественного здоровья Таиланда Анутин Чарнвиракун. Заявление было сделано после прошедшего накануне заседания Национального комитета по передающимся заболеваниям, пишет Bangkok Post.

Как заявил министр Чарнвиракун, комитет утвердил анонсированное ранее решение переклассифицировать COVID-19 и отнести его к категории передающихся болезней, требующих наблюдения. Смена статуса повлекла за собой и пересмотр требований к туристам из-за рубежа и местному населению, включая лиц, у которых диагностирован COVID-19.

Для въезда в страну с 1 октября не будут нужны ни отрицательные тесты на коронавирусу, ни сертификаты о прохождении прививочного курса.

От заболевших лиц с легким или бессимптомным течением болезни не будет требоваться изоляция. Достаточно будет лишь соблюдения мер, направленных на то, чтобы не заразить других. Речь идет о ношении масок, социальном дистанцировании и регулярном мытье рук в течение пяти дней.

Комментируя смягчение мер, заместитель главы Департамента контроля за заболеваниями Сопхон Иэмсиритхаворн пояснил, что пересмотр стандартов стал возможен потому, что в большинстве случаев люди сейчас болеют COVID-19 в легкой форме, похожей по своим проявлениям на обычную простуду. При этом он также повторил слова о том, что заболевший в течение пяти дней должен принимать меры, чтобы не заразить других (в частности, носить маску), но находиться в изоляции такой человек не обязан

Доктор Иэмсиритхаворн также добавил, что определенные меры контроля могут применяться к заболевшим людям на рабочих местах. В частности, если работа человека предполагает контакты с престарелыми или членами других уязвимых групп, то этого нужно избегать.

После окончания пятидневного периода болезни не требуется сдавать тест для подтверждения своего здоровья.