Стритрейсеров с Ближнего Востока арестовали в Паттайе

Провинциальная полиция Чонбури совместно с туристической полицией провела операцию против стритрейсеров вечером 22 августа. До этого местные жители неоднократно жаловались на гонщиков, создающих проблемы на улицах. Жалобы были подкреплены записями с камер уличного видеонаблюдения, пишет Bangkok Post.
В ходе облавы 22 августа полицейские задержали около 30 человек, преимущественно молодых мужчин из стран Ближнего Востока. Полковник Клачарт Кулачай, возглавляющий полицию Паттайи, отметил, что нарушителей общественного спокойствия арестовывали и раньше, «но эти группы продолжали гонки».
Полиция не уточнила, по каким статьям будут возбуждены дела против гонщика. Также неизвестно, идет ли речь о туристах из-за рубежа или об иностранцах, постоянно проживающих в Паттайе.