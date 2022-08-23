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Стритрейсеров с Ближнего Востока арестовали в Паттайе

Полиция Паттайи арестовала около 30 иностранцев за участие в нелегальных уличных гонках на улицах курортного города. Большинство из них оказались выходцами из стран Ближнего Востока.

Новости Пхукета

23 Августа 2022, 11:32 AM
В Паттайе организовали облаву на стритрейсеров-иностранцев. Фото: Chaiyut Pupattanapong

В Паттайе организовали облаву на стритрейсеров-иностранцев. Фото: Chaiyut Pupattanapong

Провинциальная полиция Чонбури совместно с туристической полицией провела операцию против стритрейсеров вечером 22 августа. До этого местные жители неоднократно жаловались на гонщиков, создающих проблемы на улицах. Жалобы были подкреплены записями с камер уличного видеонаблюдения, пишет Bangkok Post.

В ходе облавы 22 августа полицейские задержали около 30 человек, преимущественно молодых мужчин из стран Ближнего Востока. Полковник Клачарт Кулачай, возглавляющий полицию Паттайи, отметил, что нарушителей общественного спокойствия арестовывали и раньше, «но эти группы продолжали гонки».

Полиция не уточнила, по каким статьям будут возбуждены дела против гонщика. Также неизвестно, идет ли речь о туристах из-за рубежа или об иностранцах, постоянно проживающих в Паттайе.

 

 

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