Стрелок с Бангла-Роуд сдался в руки полиции

В клубе на Бангла-Роуд один из посетителей открыл стрельбу по другому около 2:45 ночи 12 октября.

13 Октября 2017 08:54:40

Фото: Полиция Патонга

Как сообщили «Новостям Пхукета» в полиции Патонга, в настоящий момент пострадавший – 27-летний Понгварит Типтара – находится в больнице. Ночной стрелок – 34-летний Манут Понгсупикаит – сдался в руки правоохранителей. В настоящий момент подозреваемого допрашивают.

Один из знакомых господин Понгварита, находившийся вместе с ним в клубе, рассказал, что мужчины столкнулись плечами на выходе из клуба, встретились взглядами, затем Манут молча достал пистолет и дважды выстрелил в Понгварита. После этого стрелок скрылся с места событий.

По распоряжению шефа полиции Патонга ночной клуб Hollywood, где произошел инцидент, был закрыт на семь дней.