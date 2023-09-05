Стрелок из Патонга сдался полиции

Водитель тук-тука, открывший стрельбу по другому шоферу неподалеку от выхода с Бангла-Роуд ночью 3 сентября, передал себя в руки правоохранительных органов, сообщили полиция Патонга и центральный участок провинции Пхукет. Водитель Косит Пхромпхиват пришел в отдел полиции Патонга в середине дня 5 сентября и был взят под стражу на основании судебного ордера No. 477/66. Шоферу предъявлены обвинения по целому списку статей во главе с покушением на предумышленное убийство. О состоянии его жертвы, другого водителя тук-тука по имени Пхонгсак Пенгпору, никакой информации нет. Судя по тому, что обвинения не переквалифицированы с покушения на убийство, мужчина выжил, хотя одна из двух пуль попала ему в живот.

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Сообщение о стрельбе на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. поступило в полицейский участок Патонга примерно в 00:45 ночи 3 сентября. К моменту прибытия полицейских на место событий (почти напротив выхода с Banlga Rd.) подозреваемый успел скрыться с места событий, уехав в южном направлении на розовом тук-туке с номерами Фо-Кхо 523.

На фото с места событий видно, как полицейские осматривают другой тук-тук красного цвета. По всей видимости, в момент стрельбы господин Пхромпхиват находился снаружи, а господин Пенгпору сидел в кабине своего такси. Одна пуля .380 калибра попала мужчине в живот, вторая – в бедро. Третьим выстрелом господин Промпхиват промахнулся.

В понедельник, 4 сентября, провинциальный суд Пхукета выдал ордер на арест таксиста по обвинениям в покушении на предумышленное убийство, незаконном ношении оружия с боеприпасами в черте населенного пункта, необоснованном использовании огнестрельного оружия в черте населенного пункта.

На следующий день, 5 сентября, мужчина пришел в полицейский участок Патонга и сдался. В ходе дачи первичных показаний господин Пхромпхиват заявил, что использовал пистолет для защиты. По его словам, конфликт с применением силы начала другая сторона.

На фотографиях, которые опубликовали полиция Патонга и центральный отдел полиции Пхукета, видно, как господин Промпхиват участвует в следственных экспериментах в двух локациях: на месте стрельбы в 50 метрах от клуба TaiPan и на перевале Кату-Патонг, где он выбросил свой пистолет.