Стрелок из Патонга сдался полиции

Сообщение о стрельбе на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. поступило в полицейский участок Патонга примерно в 00:45 ночи 3 сентября. К моменту прибытия полицейских на место событий (почти напротив выхода с Banlga Rd.) подозреваемый успел скрыться с места событий, уехав в южном направлении на розовом тук-туке с номерами Фо-Кхо 523.
На фото с места событий видно, как полицейские осматривают другой тук-тук красного цвета. По всей видимости, в момент стрельбы господин Пхромпхиват находился снаружи, а господин Пенгпору сидел в кабине своего такси. Одна пуля .380 калибра попала мужчине в живот, вторая – в бедро. Третьим выстрелом господин Промпхиват промахнулся.
В понедельник, 4 сентября, провинциальный суд Пхукета выдал ордер на арест таксиста по обвинениям в покушении на предумышленное убийство, незаконном ношении оружия с боеприпасами в черте населенного пункта, необоснованном использовании огнестрельного оружия в черте населенного пункта.
На следующий день, 5 сентября, мужчина пришел в полицейский участок Патонга и сдался. В ходе дачи первичных показаний господин Пхромпхиват заявил, что использовал пистолет для защиты. По его словам, конфликт с применением силы начала другая сторона.
На фотографиях, которые опубликовали полиция Патонга и центральный отдел полиции Пхукета, видно, как господин Промпхиват участвует в следственных экспериментах в двух локациях: на месте стрельбы в 50 метрах от клуба TaiPan и на перевале Кату-Патонг, где он выбросил свой пистолет.