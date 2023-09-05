Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Стрелок из Патонга сдался полиции

Водитель тук-тука, открывший стрельбу по другому шоферу неподалеку от выхода с Бангла-Роуд ночью 3 сентября, передал себя в руки правоохранительных органов, сообщили полиция Патонга и центральный участок провинции Пхукет. Водитель Косит Пхромпхиват пришел в отдел полиции Патонга в середине дня 5 сентября и был взят под стражу на основании судебного ордера No. 477/66. Шоферу предъявлены обвинения по целому списку статей во главе с покушением на предумышленное убийство. О состоянии его жертвы, другого водителя тук-тука по имени Пхонгсак Пенгпору, никакой информации нет. Судя по тому, что обвинения не переквалифицированы с покушения на убийство, мужчина выжил, хотя одна из двух пуль попала ему в живот.

Новости Пхукета

6 Сентября 2023, 07:00 AM
Водитель тук-тука Косит Пхромпхиват, подстреливший конкурента в центре Патонга, сдался в руки полиции. Фото: Patong Police / Eakkapop Thongtub

Водитель тук-тука Косит Пхромпхиват, подстреливший конкурента в центре Патонга, сдался в руки полиции. Фото: Patong Police / Eakkapop Thongtub

Водитель тук-тука Косит Пхромпхиват, подстреливший конкурента в центре Патонга, сдался в руки полиции. Фото: Patong Police / Eakkapop Thongtub

Водитель тук-тука Косит Пхромпхиват, подстреливший конкурента в центре Патонга, сдался в руки полиции. Фото: Patong Police / Eakkapop Thongtub

Водитель тук-тука Косит Пхромпхиват, подстреливший конкурента в центре Патонга, сдался в руки полиции. Фото: Patong Police / Eakkapop Thongtub

Водитель тук-тука Косит Пхромпхиват, подстреливший конкурента в центре Патонга, сдался в руки полиции. Фото: Patong Police / Eakkapop Thongtub

Водитель тук-тука Косит Пхромпхиват, подстреливший конкурента в центре Патонга, сдался в руки полиции. Фото: Patong Police / Eakkapop Thongtub

Водитель тук-тука Косит Пхромпхиват, подстреливший конкурента в центре Патонга, сдался в руки полиции. Фото: Patong Police / Eakkapop Thongtub

Водитель тук-тука Косит Пхромпхиват, подстреливший конкурента в центре Патонга, сдался в руки полиции. Фото: Patong Police / Eakkapop Thongtub

Водитель тук-тука Косит Пхромпхиват, подстреливший конкурента в центре Патонга, сдался в руки полиции. Фото: Patong Police / Eakkapop Thongtub

Водитель тук-тука Косит Пхромпхиват, подстреливший конкурента в центре Патонга, сдался в руки полиции. Фото: Phuket Provincial Police

Водитель тук-тука Косит Пхромпхиват, подстреливший конкурента в центре Патонга, сдался в руки полиции. Фото: Phuket Provincial Police

Сообщение о стрельбе на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. поступило в полицейский участок Патонга примерно в 00:45 ночи 3 сентября. К моменту прибытия полицейских на место событий (почти напротив выхода с Banlga Rd.) подозреваемый успел скрыться с места событий, уехав в южном направлении на розовом тук-туке с номерами Фо-Кхо 523.

На фото с места событий видно, как полицейские осматривают другой тук-тук красного цвета. По всей видимости, в момент стрельбы господин Пхромпхиват находился снаружи, а господин Пенгпору сидел в кабине своего такси. Одна пуля .380 калибра попала мужчине в живот, вторая – в бедро. Третьим выстрелом господин Промпхиват промахнулся.

В понедельник, 4 сентября, провинциальный суд Пхукета выдал ордер на арест таксиста по обвинениям в покушении на предумышленное убийство, незаконном ношении оружия с боеприпасами в черте населенного пункта, необоснованном использовании огнестрельного оружия в черте населенного пункта.

На следующий день, 5 сентября, мужчина пришел в полицейский участок Патонга и сдался. В ходе дачи первичных показаний господин Пхромпхиват заявил, что использовал пистолет для защиты. По его словам, конфликт с применением силы начала другая сторона. 

На фотографиях, которые опубликовали полиция Патонга и центральный отдел полиции Пхукета, видно, как господин Промпхиват участвует в следственных экспериментах в двух локациях: на месте стрельбы в 50 метрах от клуба TaiPan и на перевале Кату-Патонг, где он выбросил свой пистолет.

 

 

Есть новости? кликните сюда

Полиция продолжает рейды по выявлению оверстэйщиков на Пхукете
Кабинет министров Таиланда принес присягу Королю
Грунт обвалился на проезжую часть на перевале Кату-Патонг
Иммиграционное бюро обеспокоено рисками безвиза для Китая
Полиция провела рейд в арабском ночном клубе в Патонге
Россиянин арестован по делу мошенников, которые довели тайца до тройного убийства
Женщина из Пхаттхалунга арестована по делу об убийстве в Пхукет-Тауне
Крокодильи фермы проверили в связи с риском наводнений
Вице-губернатор провинции Пханг-Нга скончался в отеле в Патонге
Полиция не предъявила обвинений в связи с нападением на хозяйку бара в Раваи
Пхукет зафиксировал легкое сокращение турпотока в августе
Водитель тук-тука открыл стрельбу по конкуренту в Патонге
Тело пропавшего туриста вынесло волнами на Най-Янг
Новый состав правительства Таиланда утвержден Королем
Поиски пропавшего на Най-Янге «россиянина» не принесли результатов

 

Thai Residential
The Pavilions Phuket
SOHO Pool Club

 