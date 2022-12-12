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Страдавший из-за долгов престарелый житель Пхукета найден повесившимся

Полиция Таланга проводит расследование по факту предполагаемого самоубийства 69-летнего жителя Паклока, которого соседи обнаружили повесившимся на балконе своей квартиры утром 12 декабря. Тот же участок расследует и смерть 46-летней гражданки, предположительно, покончившей с собой между 6 и 8 декабря. 

Иккапоп Тхонгтуб

12 Декабря 2022, 10:41 AM
Полиция и медработники на месте самоубийства 69-летнего жителя Паклока. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и медработники на месте самоубийства 69-летнего жителя Паклока. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и медработники на месте самоубийства 46-летней китаянки в Саку. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и медработники на месте самоубийства 46-летней китаянки в Саку. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Понгпипат Кхамчомпху из полицейского участка Таланга получил информацию о происшествии в районе 7:10 утра. Вызов поступил из восьмого мубана Паклока в сообщении говорилось об обнаруженном трупе престарелого местного жителя.

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили 79-летнего мужчину лежащим мертвым на балконе здания, находящегося примерно в 500 м от Памятника Героиням. Веревка, на которой повесился пенсионер, не выдержала массы тела и лопнула.

Первичный осмотр не выявил признаков борьбы или других подозрительных обстоятельств. Мужчина скончался примерно за пять-шесть часов до приезда полицейских и парамедиков, самоубийство является основной версией.

Владелец многоквартирного дома, где проживал покончивший с собой мужчина, рассказал, что они около месяца назад встречались в христианской церкви. 69-летний мужчина жаловался на проблемы с долгами. Но, по словам лендлорда, он не думал, что жизненная ситуация у мужчины «может быть такой тяжелой, что он повесится». 11 декабря у мужчины был день рождения.

Также полиция продолжает расследовать предполагаемое самоубийство 46-летней китаянки, тело которой было обнаружено 8 декабря в джунглях Най-Янга в районе пхукетского аэропорта. Женщина повесилась на ветке дурианового дерева, труп обнаружила престарелая местная жительница.

Если вы подозреваете, что знакомый вам человек попал в тяжелую жизненную ситуацию и нуждается в экстренной помощи (в частности, кризисного психолога), то ее можно получить в обществе Самаритян Таиланда по круглосуточному номеру 02-113-6789 (английский и тайский языки). Также круглосуточно работает короткий номер 1323 Горячей линии тайской службы ментального и психического здоровья (только тайский язык).

 

 

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