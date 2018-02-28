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Сточные воды в Патонге попробуют очистить «инновационной магнитной системой»

Губернатор Пхукета Норрапхпат Плодтхонг провел очередную инспекцию в Патонге и рассказал, что будет сделано для предотвращения попадания неочищенных сточных вод в море.

Новости Пхукета

28 Февраля 2018 13:52:43

Губернатор Пхукета Норрапхпат Плодтхонг. Фото: PR Dept
Губернатор Пхукета Норрапхпат Плодтхонг. Фото: PR Dept

Анонсированная в понедельник инспекция на пляже Трай-Транг, где впадает в море канал Пак-Банг, прошла во второй половине дня 27 февраля. Участие в инспекции приняли губернатор провинции Норрапхпат Плодтхонг, директор пхукетского офиса Департамента окружающей среды и природных ресурсов, мэр Патонга, другие официальные лица и специалисты по экологии из пхукетского кампуса Университета Принца Сонгкхла.

«Проблему сточных вод на пляже Трай-Транг нужно решить срочно, чтобы предотвратить возможный ущерб туристическому имиджу Пхукета. Пляж Трай-Транг мы инспектируем уже второй раз. В ходе первой проверки 11 февраля здесь стоял запах ила, сейчас же пахнет гниющими сточными водами», – констатировал в ходе инспекции губернатор Плодтхонг.

Изначально в качестве виновника загрязнения пляжа Трай-Транг назывались водоочистные сооружения Патонга, затем была высказана версия о том, что виноваты отели, сливающие необработанные сточные воды в канал Пак-банг. Сейчас же губернатор предположил, что справедливы оба предположения: виноваты и водоочистные сооружения, и местный бизнес.

«Мы не думаем, что нечистоты сливают в море круизные лайнеры, посещающие Пхукет. Но этот вопрос еще надо тщательно изучить», – добавил губернатор Плодтхонг.

Глава провинции отметил, что администрация Патонга должна оперативно приступить к механической очистке канала от всего, что в нем скопилось. Следующим же шагом будет установка «инновационной системы магнитной очистки» воды.

«Инновационная система с использованием магнитного поля будет использоваться для захвата осадочных веществ и липидов в канале Пак-Банг. Это лучший и самый быстрый способ. Если инновации докажут свою эффективность в решении проблемы сточных вод, мы можем начать их применение в других районах Пхукета», – заявил Норрапхат Плодтхонг.

Губернатор не уточнил, о какой именно инновационной системе идет речь (при помощи поиска в Google можно найти описания подобных систем). Сколько будет стоить внедрение системы в Патонге, глава провинции также не указал, равно как и срок, в который проект должен быть реализован.

Стоит отметить, что после инспекции на пляже Трай-Транг губернатор и сопровождавшие его лица отправились проверить один из круизных лайнеров, стоявших на якоре у побережья Патонга.

«Мы отдали официальным лицам распоряжение строго контролировать круизные суда, чтобы те не сливали использованную воду здесь», – добавил губернатор.

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