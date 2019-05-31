Стейки от шефа Мортена в ресторане Butcher’s Garden

Главная причина заглянуть в Butcher’s Garden – это возможность заглянуть в святая святых повара, выбрать там свой идеальный стейк, отправить его на кухню и через некоторое время насладиться великолепнейшим мясом.

Эми Брайэнт

Темная плитка на стенах, приглушенный свет, крюки с развешанными на них отрубами говяжьих туш. Я стою в центре зала. За спиной практически бесшумно закрывается дверь. Мясник достает внушительный разделочный нож.

Нет, это не анонс спин-оффа «Игры престолов» или свежего романа в жанре скандинавского нуара. Это то, что ресторан Butcher’s Garden при отеле Hotel Indigo Phuket Patong называет интерактивным гастрономическим опытом. И надо признаться, что атмосфера интерактива отнюдь не такая мрачная, как может показаться. А сам мясник – датский шеф-повар Мортен – образец дружелюбия и гостеприимства.

В ресторанах отеля Indigo можно найти и европейскую классику, и блюда тайской кухни. Повара готовят авторские бургеры и свежайшие дары Андаманского моря, а также радуют детей тематическими сетами. Но главная причина заглянуть к шефу Мортену – это возможность заглянуть в святая святых повара, выбрать там свой идеальный стейк, отправить его на кухню и через некоторое время насладиться великолепнейшим мясом в идеальной прожарке. А затем с удивлением узнать, что говядина в ресторане отнюдь не австралийская, а тайская.

Лично нам шеф Мортен рекомендовал два популярных отруба. Первый – это 330-граммовый риб-ай 60-дневной сухой выдержки в прожарке медиум-рэйр. Второй – 220-граммовая пиканья 45-дневной выдержки в прожарке медиум. Мы решили довериться шефу и взять именно то, что посоветовал профессионал. В конце концов, за его плечами – 18 лет опыта и работа в стейкхаусах Дании, Таиланда и (внезапно) американского Гуама.

Стейки в Butcher’s Garden готовятся на открытой кухне, где пылает жаром гриль. Подается мясо на стол на деревянных разделочных досках в сопровождении специальных ножей и вилок. Дегустация же – это одновременно гастрономический восторг и сокрушительный удар по позициям тех скептиков, кто уверен, что вся тайская говядина – низкокачественый продукт, сравнимый с подошвой. Стейки шефа Мортена максимально далеки от мяса измученного жарой буйвола. Оказывается, где-то на севере Таиланда есть тайско-французская ферма, где разводят бычков породы шароле, и именно ее заказывает для своей кухни датчанин.

Подающиеся к мясу беарнез и перечный соус достойны всяких похвал и идеально подчеркивают достоинства стейков. Впрочем, хороши они и без всяких соусов. Насыщенный, ярко выраженный вкус риб-ая с легким запахом дымка от гриля наглядно демонстрирует, что такое 60-дневная выдержка. А пиканья показывает, что некоторым видам стейков прожарка медиум подходит лучше, чем медиум-рэйр. Дополнительные минуты термической обработки позволяют растопить максимум пронизывающего стейк жира, делая его удивительно сочным, нежным и ароматным.

В плане гарниров Butcher’s Garden также держит марку на высоте. Забудьте о картофельном пюре или картошке-фри, попробуйте лучше фирменный гарнир из брюссельской капусты (молодая брюссельская капуста, пармезан, зеленый лук, грецкие орехи) или баклажаны с кунжутом (запеченный баклажаны, сладкий мисо, тахини, мята, йогурт). Первый вариант – легкость во плоти, второй, напротив, отличается ярким ближневосточным вкусом.

Стейк – это, безусловно, центр любой трапезы в Butcher’s Garden. Но если желание бросаться с места в карьер отсутствует, то можно начать с какой-нибудь интересной закуски. По словам шефа, особой популярностью у гостей пользуются тартары. Можно взять тартар из сырого тунца с авокадо, подвяленными томатами, имбирем, кунжутом, зеленым луком, соком лимона и соевы соусом. Можно выбрать и все ту же выдержанную говядину, с луком, маринованными огурчиками, горчицей, вяленым яичным желтком.

Завершить же трапезу желательно одним из освежающих десертов. У шефа есть легкие версии такой классики, как тирамису, шоколадный фадж, апельсиновые и имбирные пирожные. Винная карта в заведении также заслуживает исключительно лестных отзывов, равно как и уровень подготовки персонала, который всегда поможет выбрать идеальное сочетание закуски, стейка и напитков к ним.

Напоследок, стоит отметить дизайнерскую концепцию самого отеля Indigo, отражающего три стороны жизни Пхукета – тропические леса, рыбацкие деревни и ночную жизнь. Так что приготовьтесь к тому, что вас встретят винтажные светильники под потолком, рыбацкие сети, гравированные ножи, неоновый свет. И если даже лампам в отеле уделено столько внимания, то просто представьте, сколько его достается еде.

Ресторан Butcher’s Garden расположен на первом этаже Hotel Indigo Phuket Patong. Заведение работает с раннего утра до 22:30. Контакты: www.facebook.com/butchersgarden и 076 609 999.