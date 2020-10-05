Стерилизацию обезьян возобновили на Пхукете

Ровно год спустя после первой кампании по стерилизации диких обезьян на Пхукете запустили вторую.

Новости Пхукета

5 Октября 2020, 10:18 AM

На Пхукете провели новый раунд стерилизации макак. Фото: PR Phuket

Впрочем, нынешняя инициатива, видимо, не предполагает выселения макак с острова. Все 195 стерилизованных обезьян были выпущены на волю в природном заказник Khao Phra Thaew, причем не просто так, а в присутствии губернатора Наронг Вунсиеу и вице-губернатора Вонгсакорна Нунчукана.

Как рассказал господин Понгчарт Чоыхом из образовательного центра Khao Phra Thaew, кампания по стерилизации обезьян – проект административной организации провинции Пхукет (OrBorJor), направленный на «снижение численности диких обезьян и защиту местных жителей и туристов от проблем, которые могут вызвать приматы, и заразных болезней, способных передаваться от обезьян людям».

«Мы планирует стерилизовать до 500 обезьян, обитающих в разных частях Пхукета, включая холмы Кхао-Ранг и Кхао-То-Сы, остров Сирэ, Soi Tha Jeen, Soi Kingkaew, мыс Яму и Банг-Ронг», – рассказал господин Чоыхом.