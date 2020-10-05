Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Стерилизацию обезьян возобновили на Пхукете

Ровно год спустя после первой кампании по стерилизации диких обезьян на Пхукете запустили вторую.

Новости Пхукета

5 Октября 2020, 10:18 AM
На Пхукете провели новый раунд стерилизации макак. Фото: PR Phuket

На Пхукете провели новый раунд стерилизации макак. Фото: PR Phuket

Впрочем, нынешняя инициатива, видимо, не предполагает выселения макак с острова. Все 195 стерилизованных обезьян были выпущены на волю в природном заказник Khao Phra Thaew, причем не просто так, а в присутствии губернатора Наронг Вунсиеу и вице-губернатора Вонгсакорна Нунчукана.

Как рассказал господин Понгчарт Чоыхом из образовательного центра Khao Phra Thaew, кампания по стерилизации обезьян – проект административной организации провинции Пхукет (OrBorJor), направленный на «снижение численности диких обезьян и защиту местных жителей и туристов от проблем, которые могут вызвать приматы, и заразных болезней, способных передаваться от обезьян людям».

«Мы планирует стерилизовать до 500 обезьян, обитающих в разных частях Пхукета, включая холмы Кхао-Ранг и Кхао-То-Сы, остров Сирэ, Soi Tha Jeen, Soi Kingkaew, мыс Яму и Банг-Ронг», – рассказал господин Чоыхом.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Синоптики прогнозируют новые дожди на Пхукете
Женщина умерла от отравления молодым крабом-мечехвостом
Гражданин Мьянмы утонул у западного побережья Пхукета
Оставшийся без работы повар найден повесившимся
Королевскую кобру поймали в Раваи
В Патонге пройдут конкурс талантов и мотофестиваль
Продажа алкоголя будет запрещена в Таиланде 2 октября
Мигрантов из Мьянмы берут на особой контроль
На Пхукете сменится начальник полиции
Владелец автопроката погиб в ДТП на Пхукете
Четырехдневные выходные запланированы на ноябрь и декабрь
Паклок частично останется без электричества 23 сентября
Конец визовой амнистии спровоцировал аврал в Иммиграционном бюро Пхукета
Скандинавы заинтересовались долгосрочными туристическими визами в Таиланд
Россиянка погибла в ДТП на набережной в Раваи

 

Thai Residential
QSI International School Phuket

 