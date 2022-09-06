Стенпад-комедия — ДАНА АЛЕКСАНДР (Amazon Prime, BBC)!

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Дата/Время начала: 22 Сентября 2022, 08:00 PM - 22 Сентября 2022, 10:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Из Лондона на Пукет! The Comedy Club Bangkok и Junkyard Theatre крайне гордятся редкой честью представить публике ДАНУ АЛЕСАНДР, мощнейшую артистку стенапа с телевиодения Канады!

Уроженка перебралась в Великобританию в 2011 году, поизведя мощнейший фурор, выступил телешоу БСС RUSSELL HOWARD’S GOOD NEWS, На живом фестивале комедии в Эдинруге, на The Culture Show. И это не считая ее взрывного юмора на серии Фриндж-Шоу в Эинбурге

В Канаде Дана активно выступала в телепроектам, таких как Фестиваль комедии в Виннипере (он входит в репертуар AMAZON PRIME), в проекте Video on Trial (MUCH MUSIC) и CBC Comedy. Кроме того, артистка выпустила общенациональный полу-синг для CTV.

Все это время дана гастролировала по Канада, Великобритании и еще 40 странам, сводя с ума публику своей огненной комедией. Основными же козырями были истории из собственной жизни, и неподражаемый внешний вид

Так что после феноменального успеха с ДВЕЙНОМ ПЕРКСИНСОНОМ, Пхукет снова готовится посмеяться, когда на остров прилетит ДАНА АЛЕКСАНДР. В программе – одного выступление, которое пройдет в Junkyard Theatre.

Цены начинаются от 500 бат при перезазае наt bit.ly/SEPT22-COMEDY-PHUKET / ComedyClubBangkok.com. В день шоу пидется заплатить 800 бат.