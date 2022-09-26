Стендап-комедия возвращается на Пхукет

Энди Тхонг Ди сходил на первое после долгого перерыва стендап-шоу в клубе Taipan и лично понаблюдал за тем, как комедия возвращается на Пхукет.

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Ночной клуб Taipan в Патонге работает уже два десятилетия и за этот срок успел попробовать себя в разных амплуа, в том числе в качестве сцены для стендап-комиков. В дни пандемии клубу было не до смеха, но в августе его ивент-менеджер Марк Камерон решил перезапустить формат и пригласил меня на первое шоу нового сезона.

Честь возвращать смех на Пхукет выпала Крису Рауфайзену из Raw Comedy Asia и четырех другим комикам, которых он привез с собой из Бангкока. На Пхукете выступили Харви Уолден, Рик Диес, Шарль Ле Френч и Идер-Од.

С первых же минут стало очевидно, что у профессионалов юмора на уме два вопроса: какова публика в Патонге и что заставит ее смеяться... или не смеяться. Джон Клиз из Monty Python верно подметил, что сейчас комик вынужден думать не только о том, как рассмешить, но и как не обрушить на себя гнев армии воинов справедливости, готовых ринуться в атаку при первых намеках на расизм, сексизм и другой «изм».

«Как средневековая толпа, рыскающая вокруг в поисках еретика, чтобы сжечь», – соглашался с такой оценкой Рован Аткинсон (Мистер Бин).

Впрочем, Крис от вопроса о готовой оскорбляться публике отмахнулся: «Если хочешь заниматься комедией, то должен сжиться с рисском». При этом затем он поинтересовался у меня, насколько уместной или неуместной будет шутка про цунами, которую сразу же и рассказал.

Кроме того, свою роль играет и фактор мультикультурности общества. В моем детстве все было просто, британское общество было в значительной мере гомогенным, но миграция последних десятилетий все поменяла. А о Пхукете с его многонациональной публикой даже говорить не приходится.

На этом фоне меня не удивило, что в программе шоу в Taipan было много шуток о сексе. В конце концов, это объединяет всех представителей рода человеческого, что публика и доказала смехом. Альтернативные темы зачастую давались не легко даже самим стендаперам, но и вечно эксплуатировать сексуальную тему нельзя было.

Сам характер такой комедии требует от артистов эрудиции, гибкости, быстроты мысли и умения работать с неоднородной многонациональной аудиторией. Только с этими навыками возможно, как сформулировал свою цель Марк, «вернуть смех на Пхукет после этих двух лет». По мнению ивент-менеджера Taipan, пробный шар попал точно в лузу.

«Это был оглушительный успех, и мне теперь дали зеленый свет на организацию таких шоу на регулярной ежемесячной основе. Это прекрасная новость, теперь остается искаться талантливых и опытных профессионалов, которых можно было бы привезти на Пхукет», – сказал Марк.

Энди Тхонг Ди – пхукетский экспат, музыкант, автор блога www.phuketmusicscene.com и колумнист The Phuket News. Если вы стендапер и хотели бы выступить на Пхукете, свяжитесь с Энди через его сайт.