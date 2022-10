Дата/Время начала: 27 Октября 2022, 08:00 PM - 27 Октября 2022, 10:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Стендап-комедия - ДЖО ВУ (CBC, Just For Laughs)!

Стендап-комедия - ДЖО ВУ (CBC, Just For Laughs)!

Прямиком из Торонто на Пхукет! Comedy Club Bangkok и Junkyard Theatre продолжают серию эксклюзивных однократных выступлений зарубежных комиков. Новый гость Пхукета – звезда канадского ТВ по имени ДЖО ВУ!

Джо Ву выступал на национальном канадском телевидении в рамках Фестиваля комедии в Виннипеге (его можно было увидеть на CBC COMEDY, а один из клипов стал вирусным и набрал почти 8 млн просмотров), а также на радио CBC в программе THE DEBATERS и участвовал в престижном фестивале JUST FOR LAUGHS («Просто ради смеха»). Юмор Джо можно описать одновременно как абсурдный, умный, глубокий и, конечно, просто бесподобный. Джо – один из голосов Азии на североамериканской комедийной сцене, а его таланты юмориста также пригодились в деле при подготовке сценария хита NETFLIX под названием KIM’S CONVENIENCE.

Так что после успешных выступлений ДУЭЙНА ПЕРКИНСА и ДАНЫ АЛЕКСАНДДЕР мы на Пхукете готовимся посмеяться снова, на этот раз над шутками, которыми ДЖО ВУ встретит нас на сцене Junkyard Theatre, где к нему присоединятся еще и некоторые особые гости.

Билеты доступны по 550 бат при предзаказе онлайн на bit.ly/OCT27-COMEDY-PHUKET / ComedyClubBangkok.com или за 800 бат в театре в день шоу.