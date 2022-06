Стендап-комедия – Дуэйн Перкинс (Netflix, CC, Conan)!

Дата/Время начала: 23 Июня 2022, 07:30 PM - 23 Июня 2022, 10:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Из Лос-Анджелеса на Пхукет. Comedy Club Bangkok и Junkyard Theatre с гордостью представляют: настоящий ветеран юмора, уроженец Бруклина ДУЭЙН ПЕРКИНС!

Дуэйн многие годы выступал на телевидении и не только, но главную славу ему принес блистательный часовой спешиал DWAYNE PERKINS: TAKE NOTE, вышедший на NETFLIX и сразу получивший множество хвалебных отзывов, понравившись и простым любителям юмора, и критикам.

Дуэйн по праву заслужил свое место в элите стендап-юмора и неоднократно выступал на CONAN и COMEDY CENTRAL, включая получасовой спешиал, включенный в топ-25 лучших за все время по версии Comedy Central! Это шоу лучше всего показывает тот юникальный взгляд на мир, которым отличается Дуэйн и его несравненный талант облекать это в невероятную словесную форму. Комик из Бруклина выступал на THE LATE SHOW со СТИВЕНОМ КОЛБЕРТОМ, а его программа Great White Moments in Black History на THE JAY LENO SHOW долгое время держалась в топе зрительских предпочтений.

Мы с нетерпением ждет возможности лично оценить обаяние и интеллект Дуэйна, а также от души посмеяться над его панчами на живом выступлении комика DWAYNE PERKINS - LIVE IN PHUKET. Запланирован всего один концерт, который пройдет в Junkyard Theatre.

Цены на билеты начинаются от 500 бат. ЗАКАЗЫВАЙТЕ ЗДЕСЬ! / ComedyClubBangkok.com. LINE/Whatsapp: 061-174-3716 / email: Bookings@JunkYardTheatre.com. Билеты в день мероприятия в самом театре: 800 бат.