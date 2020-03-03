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Стаю из сотни дельфинов заметили на Симиланах

Руководство национального парка Mu Ko Similan Islands National Park обратилось к операторам морских судов с призывом проявлять повышенную аккуратность при навигации в районе Симиланских островов. Просьба была озвучена после того, как на Симиланах заметили стаю длинноносых дельфинов, насчитывавшую около 100 особей.

Новости Пхукета

3 Марта 2020, 09:53 AM
Стаю из сотни дельфинов заметили на Симиланах. Фото: Pui / DNP

Стаю из сотни дельфинов заметили на Симиланах. Фото: Pui / DNP

Стаю из сотни дельфинов заметили на Симиланах

Стаю из сотни дельфинов заметили на Симиланах

Стаю из сотни дельфинов заметили на Симиланах

Стаю из сотни дельфинов заметили на Симиланах

Как следует из уведомления нацпарка, о замеченной 2 марта стае дельфинов парковое руководство проинформировал гид туристической компании Like Andaman. Резвившиеся в воде животные были обнаружены примерно в 2 морских милях от самого крупного острова Симиланского архипелага.

При этом двумя днями ранее, 29 февраля, сами сотрудники нацпарка сообщало о другой крупной группе морских млекопитающих, замеченных в акватории парка. Около 50-60 дельфинов и несколько касаток плавали в районе шестого и седьмого островов архипелага.

«Если вы заметите морских животных поблизости от своей лодки, пожалуйста, примите меры, чтобы гребные винты не поранили их. В это время года в акватории Симиланских островов встречается множество животных», – обратилось руководство нацпарка к операторам морских судов.

В свою очередь туристов попросили ни при каких условиях не кормить представителей морской фауны, не бросать мусор в воду и не приносить в нацпарки целлофановые пакеты.

 

 

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