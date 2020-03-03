Стаю из сотни дельфинов заметили на Симиланах

Руководство национального парка Mu Ko Similan Islands National Park обратилось к операторам морских судов с призывом проявлять повышенную аккуратность при навигации в районе Симиланских островов. Просьба была озвучена после того, как на Симиланах заметили стаю длинноносых дельфинов, насчитывавшую около 100 особей.

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Как следует из уведомления нацпарка, о замеченной 2 марта стае дельфинов парковое руководство проинформировал гид туристической компании Like Andaman. Резвившиеся в воде животные были обнаружены примерно в 2 морских милях от самого крупного острова Симиланского архипелага.

При этом двумя днями ранее, 29 февраля, сами сотрудники нацпарка сообщало о другой крупной группе морских млекопитающих, замеченных в акватории парка. Около 50-60 дельфинов и несколько касаток плавали в районе шестого и седьмого островов архипелага.

«Если вы заметите морских животных поблизости от своей лодки, пожалуйста, примите меры, чтобы гребные винты не поранили их. В это время года в акватории Симиланских островов встречается множество животных», – обратилось руководство нацпарка к операторам морских судов.

В свою очередь туристов попросили ни при каких условиях не кормить представителей морской фауны, не бросать мусор в воду и не приносить в нацпарки целлофановые пакеты.



