Ставь парус: Вторая молодость бренда Bombard

Лучшее соотношение цены и качества – цель французского бренда RIB’ов. Ознакомиться с продукцией можно на Thailand Yacht Show and RendezVous 2019.

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Выпускающий две линейки жестко-корпусных надувных лодок (RIB) Explorer и Sunrider, а также две линейки складных лодок Commando и Typhoon французский бренд Bombard построил свою репутацию на функциональных, безопасных и надежных лодках, ведь с безопасностью на море не шутят.

Лодки Bombard являются символом надежности, но производитель намерен пойти дальше и представить яхтсменам новые модели с большим разнообразием доступных цветов и материалов. А широкий выбор опций и дополнительного оборудования позволит каждому владельцу создать лодку, соответствующую его личным потребностям.

Особенное внимание Bombard уделяет и цене, стремясь продавать лодки по стоимости на 20% ниже средней, позиционируя свой бренд как лучшее соотношение цены и качества во всей отрасли!

Будучи полностью оформившимся брендом Z Nautic Group, Bombard применяет весь опыт Zodiac как при проектировании лодок, так и при послепродажном обслуживании, предлагая исключительную 2-летнюю гарантию на корпус и 5-летнюю гарантию на баллоны. Данный шаг направлен на то, чтобы подстегнуть международное развитие бренда.

Первая презентация состоялась на морском салоне Nautic в Париже 8 декабря, следующая остановка – яхтенное шоу на Пхукете 10 января.