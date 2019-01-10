Ставь парус: Развитие яхтинга в Азии, история Asia Marine

Ожидает ли яхтенную отрасль в Азии такой же рост, какой наблюдался в 1970-е годы в ныне зрелых яхтенных акваториях? Как Пхукету реализовать открывающиеся возможности? Об этом мы поговорили с экспертами Asia Marinе.

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Юго-Восточная Азия стремительно превращается в топовое направление для супер-яхт. Как регион ЮВА уже признана всем миром в качестве круизной акватории с максимальным потенциалом, ведь яхтсмены с опытом всегда ищут возможности провести отпуск в новом экзотическом уголке планеты, а параллельно к яхтингу обращается новая прослойка богатых клиентов из самой Азии.

Ожидает ли яхтенную отрасль в Азии такой же рост, какой наблюдался в 1970-е годы в ныне зрелых яхтенных акваториях? Как Пхукету реализовать открывающиеся возможности? Об этом мы поговорили с экспертами Asia Marinе, старейшей компании в сфере морского туризма в ЮВА, занимающейся чартерами яхт, обслуживанием лодок, брокерской деятельностью и яхтенных менеджментом.Asia Marine была основана в 1987 году и за годы «плавания» видела самые разные фазы развития яхтинга на Пхукете.

«Пхукет в 1980-х был местом отдыха туристов-бэкпэкеров, а сейчас стал «Ривьерой Востока» с люксовыми виллами и миллионами посетителей. Мы также начали с нескольких традиционных деревянных лодок, а в 1992 году заключили соглашение с Sunsail и стали операторами первого здесь флота чартерных яхт. С тех пор Asia Marine выросла на порядок, и сейчас компания управляет гораздо большим и более новым флотом парусных и моторных яхт, базируясь в пхукетской марине Yacht Haven», – объясняет основатель и гендиректор Винсент Табуто.

Старший брокер компании Пол Стэмп добавляет, что флот «лодок, постоянно базирующихся на Пхукете, также изменился в плане типа судов, качества, количества и размера – все они растут».

«Два года назад Asia Marine (Phuket) образовала совместное предприятие с AsiaMarine Yacht Services (Hong Kong). Вместе мы занимаемся как новыми парусными и моторными лодками, так и яхтами с пробегом. Мы гордимся тем, что являемся дилерами Numarine и Galeon. Также мы управляем растущим чартерным флотом парусных яхт Fountaine Pajot», – добавляет господин Стэмп.

Гендиректор AsiaMarine Hong Kong Эрик Нойел отмечает, что вся отрасль находится на подъеме.

«Все брокеры, подрядчики и агенты указывают, что бизнес идет в гору. Продажи в сравнении с прошлым годом также демонстрируют однозначный рост», – говорит он.

Супер-яхты: Новая глава Asia Marine

Последним событием в жизни Asia Marine стало заключение соглашения с Fraser, ведущей мировой компанией в сфере брокеража и чартера супер-яхт. Это соглашение открывает Asia Marine доступ к огромной сети поддержки планетарного масштаба в сфере покупки, продажи и чартеров самых больших яхт.

Fraser располагает восхитительным выбором супер-яхт, доступных для аренды во всех уголках глобуса, а Asia Marine теперь имеет возможность не только организовывать отдых азиатским клиентам на юге Франции, во Флориде и на Карибах, но и принимать чартерных клиентов из других регионов в ЮВА. Сейчас Asia Marine может предложить клиентам глобальную сеть знаний и опыта ведущих яхтенных брокеров по всему миру. Головной офис Fraser располагается в Монако, а сеть региональных офисов по всей планете состоит из 20 представительств. За последние восемь лет Fraser продала больше яхт габаритами от 20 м в длину, чем любой другой брокер на планете.

Контакты Asia Marine:

Phuket Boat Lagoon Marina

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