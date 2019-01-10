Ставь парус: Platinum Cruises – Мечты и воспоминания на всю жизнь

Platinum Cruises Asia представляет свой флот на сезон 2018-2019, крупнейшую в Азии коллекцию люксовых моторных яхт Sunseeker, доступных для чартеров.

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Лодки Platinum Cruises Asia базируются в Ocean Marina Pattaya на побережье Сиамского залива и в Royal Phuket Marina на Андаманском море, что позволяет Platinum Cruises покрывать большую часть акватории Таиланда. А в феврале этого года флот компании пополнится новой яхтой – Sunseeker Sports Yacht 74.

Sunseeker Motor Yachts – крупнейший в Англии производитель яхт, наиболее известный разработками в сегменте среднегабаритных люксовых лодок, сочетающих идеальные ходовые характеристики и стиль. Яхты Sunseeker отличаются люксовым оснащением и обилием пространства, что делает их круизные возможности еще шире. Именно по этой причине Platinum Cruises Asia остановила выбор именно на лодках Sunseeker Motor Yachts, которые сейчас предлагает своим клиентам в чартер.

Компания располагает шестью яхтами – от Predator 52 до бриллианта в короне своего флот Sunseeker 86. Этот ассортимент позволяет Platinum Cruises удовлетворять практически любые чартерные запросы клиентов.

В дополнение к великолепному люксовому флоту Platinum Cruises имеет собственное кейтеринговое подразделение Nautical Gastronomy, готовое обеспечить гастрономическое обслуживание по высочайшим стандартам на борту любой частной яхты в Азии. Обслуживание осуществляет первоклассный персонал с превосходной подготовкой.

Начните планирование следующего чартера в водах Таиланда с беседы со специалистами Platinum Cruises. Мы будет счастливы подготовить ваш идеальный круиз и подарить воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь.

Живите мечтой, наслаждайтесь воспоминаниями.