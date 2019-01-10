Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Ставь парус: Platinum Cruises – Мечты и воспоминания на всю жизнь

Platinum Cruises Asia представляет свой флот на сезон 2018-2019, крупнейшую в Азии коллекцию люксовых моторных яхт Sunseeker, доступных для чартеров.

Материал партнеров

11 Января 2019, 12:00 PM

Лодки Platinum Cruises Asia базируются в Ocean Marina Pattaya на побережье Сиамского залива и в Royal Phuket Marina на Андаманском море, что позволяет Platinum Cruises покрывать большую часть акватории Таиланда. А в феврале этого года флот компании пополнится новой яхтой – Sunseeker Sports Yacht 74.

Sunseeker Motor Yachts – крупнейший в Англии производитель яхт, наиболее известный разработками в сегменте среднегабаритных люксовых лодок, сочетающих идеальные ходовые характеристики и стиль. Яхты Sunseeker отличаются люксовым оснащением и обилием пространства, что делает их круизные возможности еще шире. Именно по этой причине Platinum Cruises Asia остановила выбор именно на лодках Sunseeker Motor Yachts, которые сейчас предлагает своим клиентам в чартер.

Компания располагает шестью яхтами – от Predator 52 до бриллианта в короне своего флот Sunseeker 86. Этот ассортимент позволяет Platinum Cruises удовлетворять практически любые чартерные запросы клиентов.

В дополнение к великолепному люксовому флоту Platinum Cruises имеет собственное кейтеринговое подразделение Nautical Gastronomy, готовое обеспечить гастрономическое обслуживание по высочайшим стандартам на борту любой частной яхты в Азии. Обслуживание осуществляет первоклассный персонал с превосходной подготовкой.

Начните планирование следующего чартера в водах Таиланда с беседы со специалистами Platinum Cruises. Мы будет счастливы подготовить ваш идеальный круиз и подарить воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь.

Живите мечтой, наслаждайтесь воспоминаниями.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Cтавь парус: Долгожданный Leopard 50 дебютирует в Азии
Thailand Yacht Show & RendezVous открылось при полном аншлаге
Ставь парус: Вторая молодость бренда Bombard
Ставь парус: Simpson Marine представит девять восхитительных яхт на 2019 Thailand Yacht Show & Rendezvous
В отеле Dusit Thani Laguna Phuket сменился генеральный менеджер
Официальный турпоток не увидели в барах Патонга
Таиланд поднял максимальный размер выходных пособий для работников
Таиланд возглавил список зарубежных предпочтений россиян на Новый год
Турпоток в Таиланд из КНР превысил 10 млн
Пхукетский офис ТАТ не согласился с заявлениями o сокращении числа туристов на Пхукете
Thailand Yacht Show & RendezVous
Splash Beach Resort организовал свадьбу рекордного размаха
Турпоток из РФ в октябре вырос вдвое по сравнению с сентябрем
Пхукет отличился на Asia Propert Awards
Турбизнес просит оставить визы по прибытию бесплатными до конца апреля

 

Laguna Property
ZUMA Restaurant
777 Beach Condo
Thai Residential
Express Carpet and Decor
Thailand Yacht Show

 