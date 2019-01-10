Ставь парус: Люкс новым курсом

Boat Lagoon Yachting и яхты Princess - ключ к новым яхтенным акваториям Андаманского моря.

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Вот уже много лет Пхукет и окрестные воды манят путешественников поразительными пляжами, карстовыми скалами, живописными островами и уютными бухтами. Впрочем, это еще не все, ведь туристы постепенно открывают для себя новые места, до которых можно легко добраться, взяв в чартер люксовую яхту.

«Растет востребованность круизов к Лангкави и берегам Мьянмы, представляющим собой новые, неиспорченные направления, которые сейчас только открываются. На фоне этого спроса в нашем флоте появились новые яхты, превосходно подходящие для того, чтобы посетить эти места с комфортом и стилем», – говорит Рико Стапель, глава чартерного направления в Boat Lagoon Cruises.

Одна из таких лодок – новая Princess 64 с четырьмя каютами, зоной барбекю, погружающейся в воду купальной платформой и всем оборудованием для рыбалки и сноркелинга.

Также к услугам любителей люкса – элегантная супер-яхта Princess 32M с изумительной кают-компанией, которая днем полностью залита светом, благодаря панорамному остеклению по всей длине с обеих сторон. На правом борту лодки есть раздвижные двери, выводящие на откидной балкон, а просторный флайбридж идеален для досуга и обедов на открытом воздухе. На корме яхты оборудованы лежаки с джакузи.

Провести круиз с комфортом позволит и 23-метровая супер-яхта Astondoa c четырьмя роскошном каютами, флайбриджем с 360-градусным обзором, зоной отдыха и всем необходимым для отдыха на воде.

Круизами с Пхукета возможности не ограничиваются: 130-футовая супер-яхта Westport и стильная Sealine 47 ждут гостей в Сингапуре. Westport – роскошная, комфортабельная, просторная и стильная яхта, элегантный и функциональный интерьер которой созданы с прицелом на удобство и уважение к личному пространству. Яхта полностью кондиционирована и идеально подходит для разных целей: от активного отдыха на воде до приватных мероприятий. Sealine – это триумф современных трендов в дизайне. Чистые линии и светлые ореховые тона создают ощущение открытой планировки от носа до кормы. Внутренние помещения (каюту и кают-компанию) разделяют раздвижные трехсекционные двери, позволяющие объединить два помещения в одно. Наверху оборудован капитанский мостик и зона отдыха с L-образным диваном.

«Westport совершает круизы в Индонезию, а Sealine идеальна для коротких семейных поездок», – поясняет Рико.

Гармоничный флот из люксовых яхт и открывающиеся новые круизные направления дают Рико Стапелю все основания для оптимизма: «Я с нетерпением жду появления здесь все новых и все более крупных лодок, которые помогут этому региону продолжать развитие в качестве по-настоящему мирового яхтенного направления».

Связаться с Рико Степелем можно по тел. (+66) 86 690 0444 и эл. почте charter@boatlagoonyachting.com