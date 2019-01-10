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Ставь парус: Лучшая недвижимость острова в портфеле Phuket Easy Living

Коллектив Phuket Easy Living уверен: понимание потребностей покупателей недвижимости – ключ, открывающий дверь в топ-10 лучших агентств Юго-Восточной Азии.

Материал партнеров

12 Января 2019, 04:00 PM

Эйса Марш с нуля создал Easy Living Phuket, когда ему был 31 год, а 7 декабря 2018 года компания получила награду в номинации «Топ 10 агентств недвижимости в Юго-Восточной Азии».

Этот огромный успех был достигнут за счет понимания потребностей покупателей недвижимости на Пхукете. В чем нуждался остров, так это в уникальной компании, благодаря индивидуальному подходу которой каждый клиент получал бы помощь на всех этапах процесса покупки.

Опираясь на предыдущий опыт работы директором одного из образцовых агентств недвижимости с показателем продаж более 1,2 тыс. объектов, Эйса Марш основал Easy Living Phuket – компанию, полностью понимающую законы рынка и потребности покупателей

«Владение недвижимостью на Пхукете уже давно не просто символ статуса. Клиенты с разной покупательской способностью пользуются выгодой от низкой входной цены сделки и долгосрочными годовыми доходами. Устойчивый рост цен на землю делает покупку гонкой к финишу за первоклассной сделкой. Земельное законодательство Пхукета с помощью законов о принудительном зонировании и ограничении строительства по высоте защищает национальные парки и общий вид острова с надеждой сделать Пхукет эксклюзивным и безопасным местом для инвестиций в Юго-Восточной Азии», – говорит Эйса Марш.

«В этом году наш тщательно отобранный портфель инвестиционных объектов «под ключ» стал феноменальным успехом для всех наших клиентов. Мы усовершенствовали процесс покупки, благодаря нашему индивидуальному подходу и отобранному списку объектов, предоставляющих гарантированный годовой доход. Такое отношение к делу отличает нас от всех наших конкурентов», – добавляет господин Марш.

«Демографический состав посетителей Пхукета постоянно меняется, люди со всего мира приезжают ежедневно, мне было интересно наблюдать за всеми тенденциями изменения рынка за эти годы», – говорит он.

«Рост новых представителей среднего класса из Китая, Индии и Ближнего Востока стимулировал поток туристов, посещающих остров впервые, что наглядно демонстрирует тот факт, что Пхукет находится в радиусе пяти часов полета от почти половины населения мира», – резюмирует господин Марш.

 

 

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