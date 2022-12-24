Старый город приглашает на Новый год в исторической атмосфере

Сообщество жителей Старого Пхукет-Тауна объявило о том, что воскресная ярмарка Lard Yai на Таланг-Роуд в Новый год будет двухдневной. Гостей ждут на одной из самых аутентичных улиц 31 декабря и 1 января. Впрочем, посетить Старый город можно уже сейчас, не дожидаясь Нового года. Исторический центр Пхукет-Тауна украсили к празднику, кафе и рестораны готовы к приему гостей, да и погода располагает.

Как говорится в приглашении опубликованном на странице ярмарки Phuket Walking Street, Lad Yai в Facebook, в честь Нового года мероприятие будет проходить и в субботу, и в воскрсенье – то есть 31 декабря и 1 января. Гостей ждут на Thalang Rd. c 16:00 и до 20:00.

«В конце года у нас прекрасная погода. Приходите погулять, купить сувениры на память, попробовать местную кухню, послушать живую музыку и посмотреть выступления уличных артистов на пяти сценах перед вечеринкой финального новогоднего отсчета», – подсказывают организаторы план действий на 31 декабря.

На следующий день программу можно при желании повторить, но заменив новогодний отсчет на тихий ужин в одном из маленьких ресторанчиков Старого города, которые рекомендует тайский гид Michelin.

При этом приближение Нового года нисколько не отменяет регулярной воскресной ярмарки, которая пройдет на Таланг-Роуд завтра, 25 декабря. В качестве специального гостя ожидается тот самый огромный розовый медведь, который сейчас увлеченно путешествует онлайн по самым разным соцсетям, а физически обосновался в Старом городе.

Кстати, Часовую башню на кольцевой развязке Surin Circle тоже украсили к празднику просто замечательно. Пхукет-Таун явно настроен впечатлить гостей в этот праздничный сезон, который будет первым с 2019 года.