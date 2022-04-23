Старая тюрьма Пхукета станет живым музеем и объектом эко-туризма

Власти Пхукета озвучили планы по дальнейшему использованию здания старой тюрьмы в Пхукет-Тауне. Комплекс станет объектом эко-туризма и живым музеем с атмосферой в духе «Сумеречной зоны».

Проект по перепрофилированию Phuket Provincial Prison и наполению тюрьмы новым смыслом был презентован на пресс-конференции, прошедшей 21 апреля в The Pago Design Hotel на Rassada Rd. в Пхукет-Тауне. Мероприятие впечатляло составом участников, среди которых были губернатор Наронг Вунсиеу, вице-губернатор Анупап Родкван, Йодрабам, палад провинциальной администрации Сомпрат Прабсонгкхрам, шеф полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг и заместитель главы пхукетского отделения Командования операций в сфере внутренней безопасности (ISOC) контр-адмирал Канокпон Пимтхонг, вице-президент административной организации Пхукета (OrBorJor) Анупап Ветванитсанонг, мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат, представители других ведомств. Также присутствовал и исполняющий обязанности главы Департамента исполнения наказаний на Пхукете Крисана Тхипаячон.

Инициатива превращения старой тюрьмы в культурный и туристический объект много обсуждалась на острове. Сейчас же, как указал господин Тхипаячон, было получено официальное указание от главы Департамента исполнения наказаний Аюта Синтхаппхана.

Господин Тхипаячон подчеркнул, что построенная около 120 лет назад тюрьма – одно из старейших учреждений данного профиля, сохранившихся в стране. Тюрьма располагается на участке площадью 41 рай, но все здания сконцентрированы у Damrong Rd., тогда как остальная часть земли заброшена. По словам господина Тхипаячона, передача участка в общественное пользование и его развитие позволят сделать пустующую землю «легкими Пхуке-Тауна», хотя непосредственно за комплексом находится большой лесной массив холма То-Сэ.

Господин Тхипаячон подчеркнул, что здание тюрьмы следует сохранить, чтобы будущие поколения могли прикоснуться к «мудрости» мастеров прошлого, оценить мастерство архитекторов начала XX века, воочию увидеть материалы тех лет.

«Обычно у людей нет возможности увидать реальные вещи из прошлого или прикоснуться к ним. Кто-то называет это «Сумеречной зоной». Превращение «Сумеречной зоны» в объет эко-туризма и живой музей даст местным жителям и туристам возможность узнать и почувствовать, какими были исправительные учреждения и их работа в прошлом», – заявил господин Тхипаячон.

Также он добавил, что комплекс будет использоваться в образовательных целях для лиц, «интересующихся исправительной работой». Кроме того, там будут проходить обучение трудовым навыкам заключенные перед освобождением. Учить там будут тайскому массажу, традиционной вышивке и торговлей кофе в киоске.

Старая пхукетская тюрьма находится на территории муниципалитета Пхукет-Тауна по адресу улица Справедливости (Damrong Rd.) дом 11. Отвечать за финансирование проекта по созданию живого музея будут непосредственно муниципалитет и административная организация провинции (OrBorJor).

Также, как отметил мэр города Сарот Ангканапилат, муниципалитет будет оказывать и другую поддержку тому, чтобы «вернуть тюрьму к жизни и позволить людям совместно ее использовать». В аналогичном ключе высказался и вице-президент OrBorJor Анупап Ветванитсанонг, также подчеркнувший, что речь идет о создании общественного пространства, которое люди смогут использовать совместно и ответственно. При этом ни один из них не коснулся вопроса о том, сколько денег будет потрачено на превращение тюрьмы в объект эко-туризма.

Тюрьма в Пхукет-Тауне прекратила служить местом содержания заключенных в конце 2020 года, когда был официально принять в эксплуатацию новый комплекс в Банг-Джо в центральной части Пхукета. Всех заключенных из давно перегруженной старой тюрьмы перевели туда. Строительство комплекса в Банг-Джо обошлось в 789 млн бат.

Впрочем, старый комплекс не пустовал – как минимум не все время. На фоне пандемии коронавируса в 2021 году его начали использовать в качестве центра размещения пациентов с COVID-19, которым не требовалась госпитализация в больницах, но была необходима изоляция.