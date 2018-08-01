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Стандартами безопасности морского транспорта на Пхукете занялись военные

Пхукетский офис Командования операциями в сфере внутренней безопасности (Isoc) напрямую занялся вопросом безопасности на морском транспорте.

Новости Пхукета

1 Августа 2018 10:49:31

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

О том, что военные подключились к работе над повышением безопасности на паромах, спидботах и других туристических судах, стало известно 31 июля.

В этот день в здании администрации провинции прошла большая встреча официальных лиц и представителей туристической отрасли, в которой также принял участие контр-адмирал Боворн Маттаванукун, занимающий пост заместителя директора пхукетского офиса Isoc. На встрече он объявил, что Isoc разработал «гайдлайны» по безопасности для туристической отрасли.

По словам контр-адмирала Маттаванукуна, четкое соблюдение правил необходимо «для стабильности страны», что и объясняет участие Isoc. Об этом же, согласно сообщению PR-службы провинции, говорил и присутствовавший на встрече губернатор Норрапхат Плодтхонг. 

«Пхукетский офис Isoc разработал гайдлайны, которым должен следовать любой бизнес, вовлеченного в туристическую отрасль, ради стабильности страны», – заявил он.

«Целью этого является контроль, корректировка и восстановление ситуации на Пхукете, а также обеспечение безопасности жителей острова», – добавил глава провинции.

«Также это предоставляет способ туристическим операторам, туристическим гидам и самим туристам обеспечить уверенность и достижение результатов начатой кампании за безопасность, а также развитие и контроль за туристическим бизнесом на Пхукете», – отметил губернатор.

Содержание самих гайдлайнов раскрыто журналистам не было.

За встречей в здании администрации провинции последовала очередная инспекция пирсов, задействованных для обслуживания туристов. Ранее губернатор указывал, что «многие из пирсов нуждаются в улучшении».

Среди основных параметров безопасности, о которых говорит губернатор, значатся оснащение всех пирсов системами видеонаблюдения, наличие доступной для туристов информации о безопасности на водном транспорте, проверка всех судов на предмет соблюдения командами техники безопасности и наличия спасательного оборудования на борту.

«С нынешнего момента на всех пирсах будет дежурить персонал профильных ведомств для проверки каждого судна перед отправлением. Спасательное и другое оборудование на судах должно находиться в готовности к использованию. Все пассажиры должны регистрироваться, и у нас должна быть возможность опознать их по лицам, включая получение такой информации как имена, национальности, место размещения на Пхукете и место, куда они путешествуют на судне», – отметил губернатор Плодтхонг.

 

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