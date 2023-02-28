США направили на учения в Таиланд крупнейший контингент за 10 лет

В понедельник, 27 февраля, в Таиланде начались международные военные учения Cobra Gold, являющиеся крупнейшим подобным мероприятием в Азии. При этом США направили в Королевство более 6 тыс. военных, подобного по численности американского контингента тайская сторона не видела на Cobra Gold на протяжении последних 10 лет. А после военного переворота 2014 года США и вовсе демонстративно сократили масштабы своего участия в мероприятии.

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Военные учения Cobra Gold будут продолжаться в Таиланде с 27 февраля по 10 марта, всего участие в той или иной форме принимают 30 стран, пишет Bangkok Post

Учения Cobra Gold 2023 – первое полномасштабное мероприятие из этой серии после пандемии коронавируса. При этом событие проходит на фоне роста конкуренции и напряженности между Вашингтоном и Пекином, с чем наблюдатели и связывают большой американский контингент, а также присутствие адмирала Джона Аквилино, командующего вооруженными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе. Даже сам Таиланд, как говорил ранее генерал Тхитичай Тиантхонг, задействует в тренировках лишь порядка 3 тыс. человек, против американских 6 тыс.

Как и в прежние годы, учения будут состоять из нескольких частей: полевой, командно-штабной, дипломатической, гумманитарной. Традиционно зарубежные военные участвуют в самых разных мирных проектах в Таиланде, например помогают ремонтировать школы или проводят в них уроки иностранных языков для детей.

Непосредственно самим учения Cobra Gold предшествовала серия отдельных тайско-американских тренировочных сессий, выступивших прологом к основному мероприятию.

Полевая составляющая Cobra Gold будет проходить в провинциях Лопбури, Чантхабури, Сакэо и Районг. Участие в ней будут принимать военнослужащие из США, Сингапура, Японии, Индонезии, Южной Кореи и Таиланда.