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США направили на учения в Таиланд крупнейший контингент за 10 лет

В понедельник, 27 февраля, в Таиланде начались международные военные учения Cobra Gold, являющиеся крупнейшим подобным мероприятием в Азии. При этом США направили в Королевство более 6 тыс. военных, подобного по численности американского контингента тайская сторона не видела на Cobra Gold на протяжении последних 10 лет. А после военного переворота 2014 года США и вовсе демонстративно сократили масштабы своего участия в мероприятии.

Новости Пхукета

1 Марта 2023, 07:00 AM
Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Учения Cobra Gold начались 27 февраля в Таиланде. Фото: Cobra Gold Thailand и Exercise Cobra Gold

Военные учения Cobra Gold будут продолжаться в Таиланде с 27 февраля по 10 марта, всего участие в той или иной форме принимают 30 стран, пишет Bangkok Post

Учения Cobra Gold 2023 первое полномасштабное мероприятие из этой серии после пандемии коронавируса. При этом событие проходит на фоне роста конкуренции и напряженности между Вашингтоном и Пекином, с чем наблюдатели и связывают большой американский контингент, а также присутствие адмирала Джона Аквилино, командующего вооруженными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе. Даже сам Таиланд, как говорил ранее генерал Тхитичай Тиантхонг, задействует в тренировках лишь порядка 3 тыс. человек, против американских 6 тыс.

Как и в прежние годы, учения будут состоять из нескольких частей: полевой, командно-штабной, дипломатической, гумманитарной. Традиционно зарубежные военные участвуют в самых разных мирных проектах в Таиланде, например помогают ремонтировать школы или проводят в них уроки иностранных языков для детей.

Непосредственно самим учения Cobra Gold предшествовала серия отдельных тайско-американских тренировочных сессий, выступивших прологом к основному мероприятию.

Полевая составляющая Cobra Gold будет проходить в провинциях Лопбури, Чантхабури, Сакэо и Районг. Участие в ней будут принимать военнослужащие из США, Сингапура, Японии, Индонезии, Южной Кореи и Таиланда.

 

 

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