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Срок пребывания по безвизу и визам по прибытию продлят с октября

Власти Таиланда продлят срок разрешенного нахождения в стране для иностранных туристов, прибывающих по безвизу и визам по прибытию. Соответствующее заявление сделал 19 августа официальный представитель Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) доктор Тависилп Висануйотхин.

Новости Пхукета

19 Августа 2022, 06:28 PM
Туристы в храме Wat Chalong на Пхукете.

Туристы в храме Wat Chalong на Пхукете.

Как пояснил господин Висануйотхин, речь идет о 15 дополнительных днях для обеих групп туристов. Увеличенный срок пребывания в Королевстве будет предоставляться в период с октября по март, то есть в течение всего высокого сезона, сообщает Bangkok Post.

Туристы из более 50 стран и территорий, имеющие право на 30-дневный безвиз, будут получать штампы на 45 дней. Лица, въезжающие по визам по прибытию (еще 18 стран и территорий), будут получать штампы на 30 дней вместо 15. Правила по полноценным туристическим визам останутся неизменными – штамп на 60 дней при въезде с возможностью продления еще на 30 в Иммиграционном бюро.

«Это должно подстегнуть туристические траты, оживить экономику и сгладить негативный эффект от пандемии коронавируса», – заявил доктор Висануйотхин после еженедельного пятничного заседания CCSA.

За период с 1 января по 17 августа 2022 года Таиланд принял около 3,78 млн иностранцев, получив 176,3 млрд бат туристической выручки. Больше всего зарубежных прибытий было из Малайзии, Индии и Сингапура.

Прогноз на весь год составлял в апреле около 6 млн прибытий, но сейчас официальные лица говорят о 8-10 млн, хотя в деловых кругах есть и те, кто сомневается, что этих цифр удастся достичь при отсутствии турпотока из Китая. При этом в 2023 году Таиланд ожидает уже 30 млн иностранных прибытий, что сопоставимо с допандемийными показателями.

Абсолютный максимум зарубежных прибытий был зафиксирован в 2019 году и составил 40 млн человек. Чистый вклад туризма в экономику в том году оценивался в 12% ВВП, однако с учетом сопутствующих расходов специалисты зачастую говорят о том, что на эту отрасль на пике могло приходиться и 20% ВВП.

 

 

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