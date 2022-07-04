Срочный ремонт ВПП вызвал сбой в работе аэропорта Пхукета

Около полутора десяткой рейсов были задержаны на Пхукете или перенаправлены в другие аэропорты во второй половине дня 3 июля из-за необходимости срочного ремонта покрытия на взлетно-посадочной полосе. Официальные лица заявили, что аэропорт был совершенно прав, когда приостановил полеты, поскольку безопасности пассажиров превыше всего.

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Как пояснил господин Пакин Сиричан из госкорпорации Airports of Thailand, управляющей в том числе пхукетским аэропортом, пилоты сообщили о дефекте ВПП около 12:40. После этого взлеты и посадки были сразу приостановлены, а работники технических служб аэропорта отправились проводить инспекцию. В итоге они подтвердили, что часть покрытия – примерно 4 кв. м – требуется срочно заменить.

На время инспекции и срочных работ с 13:00 до 13:30, пояснил господин Сиричан, пять рейсов были поставлены «на ожидание». После этого указанные борта совершили посадку. При этом, согласно данным FlightRadar24, три из них сели не на Пхукете, а в Краби

Оценив ситуацию, руководство аэропорта приняло решение не затягивать с ремонтом и в 17:00 полоса была закрыта снова, на этот раз – до 19:00. В этот раз у аэропорта уже была возможность заранее уведомить авиакомпании и принять необходимые меры. Нормальное функционирование аэропорта было восстановлено с 19:20, сообщило пхукетское бюро Radio Thailand.

В течение дня аэропорт сначала посетили вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, а затем губернатор Наронг Вунсиеу. В сообщении Radio Thailand Phuket говорится, что инцидент отразился на выполнении 16 рейсов, хотя на FlightRadar24 красных рейсов больше. Перенаправление самолетов в Краби в публикации официальной радиостанции не упоминается.

«Однако власти провинции хотят поблагодарить руководство пхукетского аэропорта за то, что при обнаружении проблемы начали действовать безотлагательно. В экстренной ситуации их первым решением было остановить полеты, поскольку безопасность пассажиров всегда должна иметь приоритет над нормальным функционирование аэропорта. Поэтому я хочу поблагодарить все стороны за правильное решение и действия», – цитирует Radio Thailand Phuket губернатора Вунсиеу.