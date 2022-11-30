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Срисунтхорн останется без воды сегодня вечером

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) предупредил об отключении воды в части тамбона Срисунтхорн к северу от памятника Героиням вечером 1 декабря.

Новости Пхукета

1 Декабря 2022, 08:00 AM
Уведомление PWA об отключении воды вечером 1 декабря. Фото: PWA Phuket

Уведомление PWA об отключении воды вечером 1 декабря. Фото: PWA Phuket

Согласно сообщению PWA, опубликованному 30 ноября, подача воды потребителям будет временно прекращена из-за проведения тестирования методом ступенчатого изменения нагрузки на станции в Банг-Джо.

В связи с работами с 21:00 до 24:00 без воды останутся, в частности, поселки Supalai Palm Springs, Phuket Villa Thalang, Phuket Thani, Sinsuk Thani, Phanason Park Ville 3.

Вода либо будет отсутствовать полностью, либо подаваться под слабым давлением. После окончания работ вода может некоторое время быть окрашенной.

PWA приносит извинения за неудобства и просит жителей Срисунтхорна запасать воду для бытовых нужда заранее. Телефоны для справок – 076-319173, 063-4744565 и 1662.

 

 

 

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