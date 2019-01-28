Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Srisoonthorn Rd. останется без электричества 30 января

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил о частичном отключении электричества в тамбонах Чернг-Талей и Срисунтхорн в среду, 30 января.

28 Января 2019, 11:59 AM
Фото: РЕА

Фото: РЕА

Как говорится в уведомлении РЕА, отключение энергоснабжения связано с необходимостью проведения работ на магистральных линиях. Отключение продлится с 9:00 до 16:30.

Без электричества останутся дома и офисы, расположенные вдоль Srisoonthorn Rd. от Supalai Hill Phuket Village до Soi Cherng Talay 1, то есть практически на всем протяжении шоссе.

В частности, отключение затронет дома в поселках Supalai Hill Phuket, The Valley 2 Thalang и Permsap Villas, здания на улицах Soi Bang Neaw Dam и Soi Wat Manik, ресторан The Palace of Art, школу Ban Cherng Talay School (Tantiwit) иThalang Siriyarnyon.

Телефоны РЕА для справок – 076-386880-2 и 1129.








 



 

 

Have a news tip-off? Click here

Семилетний ребенок госпитализирован после нападения бродячих собак
Отелю на Рача-Яй грозит ответственность за сбор и хранение мертвых кораллов
Полицейский сознался в убийстве сына пхукетского чиновника
Спидбот с туристами затонул во время экскурсии
Гражданин Швейцарии скончался во время экскурсии на остров Пхак-Биа
Полиция: Авария на Bypass Rd могла быть преднамеренной
Центр Пхукет-Тауна частично закроют для транспорта утром 27 января
Тайский водитель погиб в ДТП на Bypass Rd
Пикап перевернулся на шоссе в Таланге
Тук-тук столкнулся с легковой машиной в Камале
Турист из Великобритании разбился на скутере в Камале
Большую аварию в Патонге могли спровоцировать автобус и легковая машина
Полиция призвала водителей быть осторожнее на холме в Патонге
Полиция ищет туриста-иностранца, вернувшегося с экскурсии с морской звездой
Трое мужчин арестованы на Пхукете за хранение наркотиков, оружия и боеприпасов

 

Laguna Property
ZUMA Restaurant
Express Carpet and Decor
777 Beach Condo
Thai Residential

 