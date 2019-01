Srisoonthorn Rd. останется без электричества 30 января

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил о частичном отключении электричества в тамбонах Чернг-Талей и Срисунтхорн в среду, 30 января.

28 Января 2019, 11:59 AM

Фото: РЕА

Как говорится в уведомлении РЕА, отключение энергоснабжения связано с необходимостью проведения работ на магистральных линиях. Отключение продлится с 9:00 до 16:30.

Без электричества останутся дома и офисы, расположенные вдоль Srisoonthorn Rd. от Supalai Hill Phuket Village до Soi Cherng Talay 1, то есть практически на всем протяжении шоссе.

В частности, отключение затронет дома в поселках Supalai Hill Phuket, The Valley 2 Thalang и Permsap Villas, здания на улицах Soi Bang Neaw Dam и Soi Wat Manik, ресторан The Palace of Art, школу Ban Cherng Talay School (Tantiwit) иThalang Siriyarnyon.

Телефоны РЕА для справок – 076-386880-2 и 1129.