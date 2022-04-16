Средние дневные прибытия из-за рубежа превысили 3 тыс. человек в первые две недели апреля

Количество прибывающих на Пхукет пассажиров зарубежных рейсов превысило 3 тыс. в день по итогам двух первых недель апреля. Это выше показателей за январь, февраль и март.

Новости Пхукета

Как следует из последнего отчета Phuket Reopening Daily Report пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ), за период с 1 по 14 апреля (первые две недели месяца) международный аэропорт Пхукета принял 42375 пассажиров зарубежных рейсов, что соответствует среднему показателю в 3026 человек в день. При этом на пике – 9 и 10 апреля – прибытия достигали 4004 и 3961 соответственно.

Для сравнения. За март остров принял 72205 пассажиров из-за рубежа, то есть в среднем 2821 в день. В январе-феврале, которые идут в отчетах ТАТ вместе, общий объем прибытий составлял 166466, то есть 2821 в день.

Всего с 1 января 2022 года Пхукет принял 281046 зарубежных пассажиров, тогда как за период с запуска программы Sandbox 1 июля по 31 декабря 2021 года – 184030. Таким образом прибытия этого года уже превышают прошлогодние.

Впрочем, сравнения с допандемийными уровнями пока выглядят печально. Согласно отчету госкорпорации Airports of Thailand (АоТ) за 2019 год, за 12 месяцев через международный аэропорт Пхукета прошли 10,66 млн пассажиров, что соответствует показателю в 883,3 тыс. в месяц, включая прилетающих и улетающих. Таким образом, при любых подсчетах нынешние показатели на уровне менее 100 тыс. прибытий в месяц значительно отстают от докризисных, которые можно грубо оценить в 400 тыс., забыв о сезонных колебаниях и других факторах. Для целей приблизительного сравнения этого будет достаточно.

Стимулом для турпотока из-за рубежа может стать отмена системы Thailand Pass, то есть фактически индивидуальных разрешений на посещение Таиланда из-за рубежа. В следующую пятницу, 22 апреля, Министерство туризма и ТАТ должны представить соответствующее предложение на заседании Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA). Вместе с Thailand Pass предлагается отменить и систему Test & Go. Параметры предложения пока неизвестны, но Министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн уже заявил, что, по его мнению, страна уже готова к тому, чтобы принимать туристов просто по паспортам вакцинации.

Министр Ратчакитпракарн ожидает, что при правильной въездной политике Таиланд может обеспечить себе в этом году не менее 10 млн туристических прибытий из-за рубежа и в районе 1-1,15 трлн бат туристической выручки.

Также ожидается и «локальный» стимулирующий эффект от длинных каникул в Сонгкран. АоТ прогнозирует, что через шесть ее аэропортов (включая пхукетский) за праздничный период пройдет в районе 1 млн пассажиров международных и внутренних рейсов. Прогноз преполагает удвоением пассажиропотока в сравнении с прошлым годом. Количество пассажиров на внутренних рейсах прогнозируется на уровне 843,2 тыс. (рост на 62% год к году), на международных – на уровне 238,8 тыс. (рост на 1798% благодаря сравнению с фактически нулевым прошлогодним показателем).