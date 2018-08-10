Средиземноморский воскресный бранч в клубе Coast

Недавно присоединившийся к The Phuket News редактор Дэвид Джеклин сходил на воскресный бранч в Coast и рассказывает, что он там нашел.

11 Августа 2018 10:00:00

Трудовую неделю приятно завершить расслабленным воскресеньем в идиллической атмосфере на берегу моря, наслаждаясь музыкой, едой и приятной компанией друзей и родных. И пожалуй, я нашел идеальное место для подобного финала недели – пляжный клуб и бистро Coast при гостинице Centara Grand Beach Resort.

Комплекс Centara Grand располагается в северной части пляжа Карон, на дороге, ведущей в сторону Патонга. Стоит съехать с шоссе, вы попадаете в совершенно отдельный мир Centara, надежно укрытый от суеты зелеными склонами холма. Отель располагается в естественном природном амфитеатре. С трех сторон он окружен густой тропической зеленью, с четвертая сторона выходит напрямую к морю, что создает идеальный микрокосмос для неспешного воскресенья.

Надо отметить, что создатели отеля приложили немало стараний, чтобы по-максимуму использовать сильные стороны ландшафта. В итоге воскресеный бранч в Coast создает атмосферу приватной вечеринки у бассейна, и в хорошую погоду этим бассейном не стоит пренебрегать, поскольку в стоимость бранча входит также использование лежаков и полотенец в течение всего дня.

За музыку на бранче отвечает собственный DJ клуба Coast, а за гастрономическую составляющую – шеф-повар Джулиен Робик, которому удалось создать меню, идеально подходящее этому месту и его атмосфере.

Да, вы не ослышались. Воскресный бранч в Coast подается по меню, при этом от принципа «съешь, сколько сможешь, с 12:00 до 15:00» клуб тоже не отказывается. Так что можно смело заказывать новые блюда до полного удовлетворения чувства голода и кулинарного любопытства.

Меню позиционируется как вдохновленное испанским форматом закусок тапас, но на деле порции отнюдь не крохотные. Зато отчетливо чувствуются средиземноморские нотки: салат рокет, пармезан, чоризо – все здесь. При этом шефу Робику удается сохранять тонкий баланс в подборе блюд, так что на бранче каждый найдет что-то на свой вкус. Довольны будут и взрослые, и дети.

Итак, меню. Если для вас бранч – это поздний завтрак, то можете последовать моему примеру и начать его с горячей испанской сковородки с чоризо, беконом, печеным картофелем и утиным яйцом пашот. Все компоненты сытного завтрака одной порцией – стопроцентный успех шефа.

Следом я решил попробовать ризотто с дарами моря и трюфельным маслом. Ризотто от шефа Робика было щедро заправлено гребешками, кальмарами и креветками с грибами и легким соусом с нотками укропа. А свежести блюду добавлял цитрусовый аккорд, привнесенный лимонной цедрой.

От даров моря я решил перейти к мясу и заказал корейку ягненка на косточке с соусом песто и запеченными овощами. Ягнятину я попросил сделать в прожарке rare, и мое пожелание было с точностью исполнено. Также мне понравился мощный аромат черного перца, которым было приправлено мясо. Гарнир же состоял из ассорти цукини, спаржи, моркови и лука.

Как я уже говорил выше, порции в Coast щедрые, но достаточно открыть раздел десертов, чтобы понять, что даже после сытного обеда место в желудке еще есть. Я выбрал крем-брюле с апельсином. Изначально сочетание показалось мне не самым очевидным, но после пробы я убедился, что цитрусовые нотки органично дополняют нежный крем, таящийся под легкой хрустящей корочкой десерта.

Последним аккордом бранча стал классический шоколадный мусс с насыщенным вкусом и плотной текстурой. В Coast его подают в съедобной чашке из шоколада и арахисовым бискотти «на гарнир».

В итоге воскресный бранч в Coast оказался успехом по всем фронтам. Заведение, атмосфера, обслуживание и меню идеально продуманы и созданы с пониманием того, что гости ищут воскресным днем. А ищут они, прежде всего, непринужденной расслабленной атмосферы. Так что забудьте про чопорные вечерние наряды – лучше захватите с собой шлепанцы и купальный костюм.

Стоимость воскресного бранча в Coast – 990 бат с человека (1190 бат с безалкогольными напитками и 1490 бат с барной картой). Забронировать столик можно на сайте www.coast-beach-club.com/phuket или по телефону 076 201 234.