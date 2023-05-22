Срединный путь пхукетского ультрамарафонца Керати Чаронваттаначая

Пхукетскую лапшчиную Kitti Duck Noodle знают многие, равно как и ее владельца, 43-летнего уроженца Бангкока по имени Керати Чаронваттаначай. Однако даже из тех, кто регулярно здоровается с хозяином за обедом, немногие осведомлены о его второй страсти – бегу на сверхдлинные дистанции. Кроме того, владелец лапшичной обожает кроссы по пересеченной местности, и тоже на длинные дистанции.

Новости Пхукета

22 Мая 2023, 03:18 PM

Керати Чаронваттаначай, владелец Kitti Duck Noodle и фанат бега на длинные дистанции.

Как и другие спортсмены, Керати из-за пандемии на долгое время лишился возможности участвовать в забегах, которых в его календаре не было вплоть до мартовского Phuket 100K Ultra Marathon в Май-Кхао. Для возвращения в спорт Керати выбрал основную дистанцию в 100 км (был еще вариант 60 км) и преодолел ее за 14 часов и 6 минут. Это был 46-й результате в мужском зачете и 57-й в общем, где было 147 атлетов.

Керати родился в Бангкоке в тайско-китайской семье, но появился на свет мальчик с параличом Эрба, который оставил его на всю жизнь с парализованной правой рукой. К моменту окончания школы у юноши были очевидные проблемы и с лишним весом – масса тела превышала 100 кг. Но с обоими вызовами он успешно справился.

Керати увлекся бегом в 2012 году и сейчас в его послужном списке уже полсотни соревнований в разных уголках Таиланда и за пределами страны. Также атлет регулярно проводит время в спортзале, хотя паралич руки никуда не делся и накладывает свои ограничений. После Phuket 100K мы поговорили с ним.

– Как прошла гонка в Май-Кхао?

Этот был этап больших соревнований из четырех частей: в Кхао-Яе (Накхон-Ратчасима), Чианг-Мае, Накхон-Патхоме и на Пхукете. Пхукетский этап проводился впервые.

Я участвовал как индивидуальный атлет, не в составе команды, и финишировал со временем 14 часов и 6 минут. Время отсечения для моей гонки составляло 18 часов. Это был хороший забег, на следующий день я не нашел у себя никаких травм, мог нормально ходить. Помогла хорошая практика перед соревнованиями.

На самом деле, я нацеливался на то, чтобы завершить дистанцию за 12 часов, чтобы поставить себе челлендж. Тренировки давали понять, что 12 часов – реальное время для меня. Но из-за пандемии COVID-10 я вообще не участвовал в ультра-забегах три года.

Первые 50 км – всегда самые простые, все под контролем. Но затем может случиться, что угодно, например, пхукетская жара может начать брать свое. Но в этом случае маршрут был очень хорошо продуман.

Еще один хороший момент в плане организации – наличие еды, воды и друзей, которые могли поддержать. Каждый раз у штабной зоны мы могли проверить себя и поправить то, что требовалось. Я, допустим, сменил кроссовки, которая оказались неудобными. А также вовремя принял меры против ряд открывшихся физических проблем.

– Как ты готовился к гонке?

Перед забегом я дистанционно тренировался под руководством тренера Нини, топовой тайской триатлетки и обладателя диплома по медицине из Лестера (Великобритания). Она занималась спортом в Таиланде какое-то время, но в COVID вернулась к медицинской профессии в Великобритании.

В плане подготовки к ультра-марафонам мы обычно ограничиваемся базовыми тренировками и концентрируемся на выносливости, а не на скорости. Я обычно тренируюсь в Банг-Маруане в Срисунторне. Один круг у меня меньше километра, поэтому я просто бегу, не считая круги. Начинаю с невысокого темпа и постепенно наращиваю скорость, прокачивая мышцы и выносливость организма.

– Насколько паралич мешает бегу?

Рука не работает у меня с рождения, поэтому я всю жизнь живу одноруким. Но, конечно, это создает проблемы, особенно с балансом. Возникают трудности не только на дистанциях, но и в спортзале.

Если я хочу сделать планку, то должен учитывать, что моя правая рука не может держать вес столько же, сколько левая. При работе с весами тоже приходится думать о балансе нагрузки на руки, я просто не могу поднимать больше, чем способна моя правая рука. Тяжело и на некоторых упражнениях на растяжку, где должна быть задействована рука, которая не работает.

– Что тебе больше всего нравится в беге?

Мне нравится много разных аспектов. Кому-то бег кажется скучным, но мне нравится быть целиком с самим собой и быть максимально сфокусированным. В кроссах я должен концентрировать все внимание на трапе и на каждом шаге, чтобы не упасть. Это сродни медитации и срединному пути из учения Будды. Если я буду слишком рваться к результату, то все закончится травмой. Если я буду слишком медленным, то не уложусь во время.

Я ищу свой срединный путь и свой темп – не слишком быстрый и не слишком медленный. Я слушаю свое дыхание, мое сознание кристально чисто, я предельно сконцентрирован. Ноги движутся сами по себе.

Больше всего я люблю длинные кроссы по пересеченной местности. Я из Бангкока и вырос в окружении бетонных высоток, так что мне нравится бегать на природе, особенно ранним утром, когда я физически ощущаю росу и дым от очагов в домах, где начинают готовить завтрак.

Недавно я бегал у водопада Тонсай в Таланге. Я чувствовал запах дыма от разгорающихся дров, слышал крики гиббонов, видел туманную дымку на горе после ночного дождя. Это было прекрасное утро.