Среди детей растет заболеваемость CODID-19

Официальный представитель CCSA Тависилп Висануйотхин заявил 11 февраля, что с января по ноябрь 2020 года уровень заражения составлял 1,4%; с декабря 2020 года по март 2021 года – 1%; с апреля по декабрь 2021 года – уже 6,2%; с 1 января по 2 февраля 2022 года – 6,6%.
Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в возрастной группе 5-11 лет на 2 февраля – 137,26 тыс, сообщает Bangkok Post.
Рост обусловлен появлением штаммов «дельта» и «омикрон», причем зачастую заражение приводило к воспалению внутренних органов у детей. На этом фоне господин Висануйотхин заявил о необходимости повышать число вакцинированных среди детей.
Вакцинация началась 31 января с детей 5-11 лет с хроническими заболеваниями, а 7 февраля стартовала вакцинация в школах. Некоторые родители выразили опасения относительно РНК-вакцин и высказались за инактивированные вакцины, на фоне чего CCSA разрешил использовать препарат Sinovac и при вакцинировании детей.