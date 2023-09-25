Спортсмены Z-Coaching отличились на триатлоне Tri Iyara

Дебютный триатлон Phuket Tri Iyara в нацпарке Sirinart стал сюрпризом для тех, кто не имеет инсайдерской информации о спортивных событиях на острове, хотя это и не помешало мероприятию собрать несколько сотен участников.

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Проведение соревнований было официально подтверждено на пресс-конференции 18 июля, а само событие запланировано на 9-10 сентября. Неизвестно, специально ли организаторы окутывали подготовку Tri Iyara завесой тайны, но спортсменам из-за рубежа, очевидно, пришлось бы сильно постараться, чтобы успеть. Соревновались преимущественно местные атлеты.

При этом призовые на соревнованиях были по тайским меркам приличными. За победу на олимпийской дистанции было назначено 40 тыс. бат, в других индивидуальных гонках – по 10 тыс., в корпоративном командном зачете – 20 тыс. на троих.

Дистанций было заявлено четыре: олимпийский триатлон (плавание 1,5 км, велогонка 40 км, бег 10 км), спринтерский триатлон (половина от протяженности олимпийских отрезков), дуатлон (бег на 10 км, велогонка на 40 км и бег на 5 км), корпоративный командный триатлон (плавание 1,5 км, велогонка 40 км, бег 10 км, но с отдельными атлетами на каждый этап).

В итоге триатлоны, включая командный и спринт, собрали более 200 участников, еще порядка 50 человек записались на двоеборье, решив обойтись без плавания. Однако эти надежды разрушила погода, которая превратила все этапы в символические заплывы – дожди в выбранные оргкомитетом выходные выдались мощными и продолжительными. С погодой участникам пришлось бороться не меньше, чем друг с другом.

С задачей превосходно справился коллектив пхукетского тренера Юргена Зака. Его команда Z-Coaching взяла сразу несколько медалей, включая мужское серебро и женское золото в олимпийском триатлоне среди всех возрастных групп.

Победу среди мужчин на дистанции 1,5 км + 40 км + 10 км одержал Абдалла Абушабаб из Египта, а вторым финишировал 17-летний тайский атлет Танадон Витсарутсин из Z-Coaching. Третьим стал его одноклубник Рональд Сетиаван, четвертым – Лам Кванг Нхат, пятым – Джаре Джеранай, также в десятку попали Рори Мэссон и Аарон Бунчан.

Среди женщин победу на олимпийской дистанции праздновала хорошо известная на Пхукете австралийка Димити-Ли Дьюк, также представляющая Z-Coaching. Серебро взяла Инге Прасетйо из Индонезии, бронзу – Сатова Ота из Японии. В десятку вошли Эппл Шум, Рейчел Айрленд, Сабина Эггер и Минт Тханапхорнпхром.

Впрочем, российские атлеты постарались составить конкуренцию интернациональной Z-команде Юргена. Никита Трикоз показал третий результат в группе 18-29 лет среди мужчин, а Глеб Хораш взял бронзу в возрастной категории 30-39 лет. Елизавета Прохорова была второй в группе 30-39 лет среди женщин.

В мужском спринте победу праздновал Критсанапхон Пхонпхай, вторым пришел Сувиджак Чангпинит, а третьим стал Джаккапат Панчалад из Z-Coaching. Весь пьедестал почета заняли тайские атлеты.

Среди женщин состав победительниц был, наоборот, интернациональным. Золото взяла Рената Берлиана Адитйя из Индонезии (и из Z-Coaching), серебро – Сара Вирхиния Хесус Костейра из Португалии, а бронзу – тайка Раманья Пханриттхидам. Показавшая четвертый результат Дженджира Маунтфорд также представляла тренировочную академию Юргена Зака.

В мужском дуатлоне золото завоевал Понгсаторн Ворранет, серебро взял Кхуанчай Кхонсингкланг, а Анан Суксрисин добавил в копилку Z-Coaching бронзовую медаль.

В женском зачете лучший результат показала Суттида Удомчай, следом расположились Нампет Орнтхарукчарон и Рунгарун Чормани. Тренирующаяся в Z-Coaching Марина Городецкая финишировала седьмой в общем зачете и третьей в своей возрастной группе.

После соревнований оргкомитет Phuket Tri Iyara выразил благодарность всем атлетам, которые своим участием внесли вклад в появлением новых соревнований международного уровня на Пхукете. Тем временем до старых и главных соревнований по триатлону – ежегодного триатлона в Лагуне – осталось меньше двух месяцев. Событие запланировано на 19 ноября, прогнозируемое количество участников – порядка 1200 человек. Здесь коллективу Юргена Зака придется намного тяжелее, хотя едва ли это смутит Димити-Ли Дьюк и прочих ветеранов Лагуны.

С результатами Phuket Tri Iyara можно ознакомиться на my.raceresult.com. Запись на Laguna Phuket Triathlon проходит до конца октября на www.lagunaphukettri.com.