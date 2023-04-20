Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Спортсмены с Пхукета взяли 19 медалей на чемпионате по джиу-джитсу в Бангкоке

Воспитанники тренера Алексиса Плантарда из клуба единоборств Dojo at Blue Tree Phuket слетали в Бангкок на общенациональные соревнования по джиу-джитсу и привезли из столицы 19 медалей.

Бен Тайербак

20 Апреля 2023, 05:11 PM
Сборная Dojo at Blue Tree Phuket на соревнованиях в Бангкоке. Фото: Alexis Plantard

Сборная Dojo at Blue Tree Phuket на соревнованиях в Бангкоке. Фото: Alexis Plantard

В соревнованиях, проходивших в тайской столице 7-9 апреля, принимали участие более 1,6 тыс. спортсменов детского и подросткового возраста.

Золотые медали в разных дисциплинах джиу-джитсу завоевали Габин, Платон, Давид, Оскар, Данил, Валентин и Дамир. Сам тренер Алексис Плантард взял золото среди взрослых в тачи-вазе. Некоторые из спортсменов взяли по несколько наград, поскольку выступали в разных категориях.

«Наличие разных дисциплин джиу-джитсу на этих соревнованиях означало для всех нас выход из зоны комфорта, поскольку предстояло встретиться с соперниками, имеющими разные специализации. На этом фоне результаты еще более приятные», – заявил после соревнований Плантард.

«Я поощряю своих воспитанников охватывать разные дисциплины, и они делают это исключительно хорошо. Мы всегда можем улучшать свои навыки и продолжать упорно тренироваться ради достижения цели», – добавил он.

Также тренер Плантард особо отметил недавние тренировочные лагеря, которые организовал клуб Dojo at Blue Tree для спортсменов 5-18 лет. Первые и вторые сборы прошли 3-7 апреля и 10-14 апреля, третьи стартуют 29 мая и продлятся до 2 июня, четвертые пройдут с 24 июля по 31 августа.

«Популярность единоборств продолжает расти, что демонстрирует увеличивающееся количество новых учеников, приходящих к нам в Dojo at Blue Tree Phuket», – отметил тренер Плантард.

«Единоборства – отличный выбор для физического развития детей. Одновременно они учат концентрации и уверенности в себе. Занятия проходят по руководством квалифицированных тренеров в увлекательной игровой атмосфере, позволяя детям заводить друзей. Мы с нетерпением ждем сборов в школьные каникулы, на которых будем рады всем желающим от 5 до 18 лет», – добавил он.

Получить дополнительную информацию можно на странице Dojo at Blue Trek в Facebook, по эл. почте dojo@bluetree.fun и по телефону 092-805-8527.

 

 

Have a news tip-off? Click here

На марафоне в Лагуне ожидают свыше 8000 участников
Велогонку Tour of Thailand выиграли спортсмены из Монголии и Кореи
Утренний забег на озере в Таланге собрал более 2000 участников
Аллисия Родригес вернулась на ринг и защитила пояс ONE
Фабрисио Андраде завоевал пояс ONE
Россияне взяли половину всех золотых медалей на Чемпионате мира по аквабайку на Пхукете
Физиев проиграл по очкам Гэтжи на UFC 286
Чемпионат мира по аквабайку начался на Пхукете
Велогонка Tour of Phuket возвращается на побережье Андаманского моря
На Пхукете анонсировали новый забег у озера Банг-Ньеу-Дам
Турнир по спортивной рыбалке пройдет на Пхукете в марте
Боевое ремесло. Что мешает тайскому боксу дебютировать на Олимпиаде
Седьмой мини-марафон прошел в Срисунтхорне
На забеге в Камале разыграют поездку в Японию
Дорога к мечу. Абсолютная чемпионка РСА Наталья Романова

 

Thai Residential
The Pavilions Phuket
SAii Laguna Sunday Brunch

 