Спортсмены с Пхукета взяли 19 медалей на чемпионате по джиу-джитсу в Бангкоке

Воспитанники тренера Алексиса Плантарда из клуба единоборств Dojo at Blue Tree Phuket слетали в Бангкок на общенациональные соревнования по джиу-джитсу и привезли из столицы 19 медалей.

Бен Тайербак

20 Апреля 2023, 05:11 PM

Сборная Dojo at Blue Tree Phuket на соревнованиях в Бангкоке. Фото: Alexis Plantard

В соревнованиях, проходивших в тайской столице 7-9 апреля, принимали участие более 1,6 тыс. спортсменов детского и подросткового возраста.

Золотые медали в разных дисциплинах джиу-джитсу завоевали Габин, Платон, Давид, Оскар, Данил, Валентин и Дамир. Сам тренер Алексис Плантард взял золото среди взрослых в тачи-вазе. Некоторые из спортсменов взяли по несколько наград, поскольку выступали в разных категориях.

«Наличие разных дисциплин джиу-джитсу на этих соревнованиях означало для всех нас выход из зоны комфорта, поскольку предстояло встретиться с соперниками, имеющими разные специализации. На этом фоне результаты еще более приятные», – заявил после соревнований Плантард.

«Я поощряю своих воспитанников охватывать разные дисциплины, и они делают это исключительно хорошо. Мы всегда можем улучшать свои навыки и продолжать упорно тренироваться ради достижения цели», – добавил он.

Также тренер Плантард особо отметил недавние тренировочные лагеря, которые организовал клуб Dojo at Blue Tree для спортсменов 5-18 лет. Первые и вторые сборы прошли 3-7 апреля и 10-14 апреля, третьи стартуют 29 мая и продлятся до 2 июня, четвертые пройдут с 24 июля по 31 августа.

«Популярность единоборств продолжает расти, что демонстрирует увеличивающееся количество новых учеников, приходящих к нам в Dojo at Blue Tree Phuket», – отметил тренер Плантард.

«Единоборства – отличный выбор для физического развития детей. Одновременно они учат концентрации и уверенности в себе. Занятия проходят по руководством квалифицированных тренеров в увлекательной игровой атмосфере, позволяя детям заводить друзей. Мы с нетерпением ждем сборов в школьные каникулы, на которых будем рады всем желающим от 5 до 18 лет», – добавил он.

Получить дополнительную информацию можно на странице Dojo at Blue Trek в Facebook, по эл. почте dojo@bluetree.fun и по телефону 092-805-8527.