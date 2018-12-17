Спор об участке земли на Нака-Ной вернулся на повестку дня

Многолетний спор между пхукетским бизнесменом Чанвитом Лерткитсириваттаной и бангкокской семьей Хиранпрык, претендующими на один и тот же участок земли на острове Нака-Ной, вышел на новый виток.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Декабря 2018, 10:13 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В пятницу, 14 декабря, адвокат Наронгрит Нэтикиттивонг, представляющий интересы Чанвита Лерткитсириваттаны и его компании Phukhaohokluk Co Ltd, подал жалобу в офис омбудсмена, потребовав, чтобы официальные лица расследовали информацию об ограничении доступа к пляжу на спорном участке. В качестве адресатов требования в жалобе указаны губернатор Пхакапхонг Тавипатана и директор офиса Морского департамента по пятому региону.

Господин Нэтикиттивонг рассказал, что в конце ноября он вместе со своим клиентом пытался посетить спорный участок на Нака-Ной, но находившиеся на острове представители семьи Хиранпрык не позволили им этого сделать, заявив, что без разрешения семьи Хирнпрык доступ туда запрещен.

По мнению господина Нэтикиттивонга, семья Хиранпрык не имеет права устанавливать подобные запреты, поскольку тайское законодательство однозначно классифицирует пляжи как общественную территорию.

Также господин Нэтикиттивонг указал на другие возможные нарушения закона, в частности, возведение на спорном участке пирса и проведение развлечений для туристов (катания на аквабайках), «несмотря на вероятность того, что подобное использование данной территории может быть запрещено». Основная претензия адвоката, впрочем, связана именно с ограничением доступа на пляж.

Напомним, что с юридической точки зрения спор между Чанвитом Лерткитсириваттаной и семьей Хиранпрык был завершен еще в 2016 году, когда Земельный департамент признал претензии Чанвита Лерткитсириваттаны безосновательным и аннулировал имевшиеся у него документы на право пользования землей, признав бумагу выданной незаконно. С тех пор Чанвит Лерткитсириваттана пытается доказать, что и бумаги его оппонента «не менее нелегальны».