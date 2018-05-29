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Спор о счетах за электричество закончился убийством

Проживающий на Пхукете уроженец Транга сдался в руки полиции после убийства родственника владельца дома, который снимал в течение нескольких лет.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Мая 2018 11:38:13

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

25-летний Вачара Плекпон добровольно сдался в руки полиции после убийства 30-летнего Наттапона Ванита, с которым вместе снимал жилье. Убийство было совершено во второй половине дня 26 мая.

Убитый Вачарой мужчина был родственником владельца дома, который делили двое мужчин, а причиной конфликта стали неоплаченные счета за воду и соответствующий пост в Facebook, сделанный погибшим.

По словам капитана Роннапума Пермпуна из полиции Пхукет-Тауна, незадолго до убийства Наттапон опубликовал в Facebook сообщение, в котором призвал соседа оплатить электричество и воду. Публикация разозлила Вачару, но в ситуацию вмешался домовладелец, который настоял на том, что пост должен быть удален, а мужчинам нужно поговорить и уладить ситуацию.

Впрочем, мирного диалога у Вачары и Наттапона не вышло. В ходе ссоры Вачара нанес соседу удар ножом в живот, и рана оказалась смертельной. После убийства мужчина скрылся с места событий, но затем явился в полицию и сознался в преступлении.

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