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Спор о ремонте крыши завершился убийством

Полиция задержала гражданина Мьянмы, убившего своего соотечественника в ходе бытового конфликта на острове Сирэ.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Июня 2018 11:08:44

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение об инциденте на одной из улиц, прилегающих к Thepprathan Rd. на острове Сирэ около 15:15 воскресенья, 10 июня.

Когда полицейские прибыли на место событий, там уже собралась большая толпа бирманцев и тайцев. Как выяснили следователи, и погибший (известный как Лэ), и убийца (некто Чит Тоэй) были гражданами Мьянмы, а конфликт между ними произошел на бытовой почве.

Чит Тоэй сознался в убийстве в ходе первичного допроса на месте событий. По его словам, у Лэ произошла перепалка с отцом Чита из-за починки крыши дома, в ходе которой Лэ дал пощечину немолодому мужчине. Увидев это, Чит схватил стальной прут и бросился на Лэ. Полученные последним травмы оказались несовместимы с жизнью.

После допроса на месте событий Чит Тоэй был доставлен в полицейский участок Пхукет-Тауна. Дело возбуждено по статье об убийстве.

 

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