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Спор о «частном» отрезке пляжа Банг-Тао разрешили в пользу отеля

Власти Пхукета отреагировали на резонансное видео, на котором персонал пхукетского отеля заставляет туриста покинуть часть пляжа, находящуюся в отельной собственности. Впрочем, исход дела оказался отнюдь не в пользу туриста.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Января 2018 10:14:23

В воскресенье, 7 января, губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг распорядился разобраться в истории о выгнанном с пляжа туристе, получившей широкий резонанс в социальным сетях.

На видео, которое изначально выложил пользователь Aziz Yotharak, видно, как представитель Dusit Thani Laguna Phuket Resort спорит с туристом на пляже Банг-Тао, заставляя последнего покинуть участок пляжа, где тот расположился. Видео вызвало массу комментариев в социальных сетях, поскольку на Пхукете еще свежа память о кампании 2014 года по возвращению пляжей людям и борьбе с нелегальным бизнесом на общественных территориях, к которым относятся все основные пляжи провинции.

Для разрешения ситуации н Банг-Тао прибыли глава округа Таланг Конгто-Адун Чутхонг, глава местной административной организации (OrBorTor) Маан Самран и староста поселка Чернг-Талей Джирают Джирасонтхон. Изучив ситуацию на месте, официальные лица подтвердили, что указанный участок действительно находится в частной собственности, хотя от общественной территории пляжа внешне он никак не отличается. Подобное действительно случается, когда в результате эрозии покрытая песком территория разрастается, и пляж постепенно захватывает землю, находящуюся в частной собственности.

«При взгляде на это место можно понять, почему люди думают, что это территория общественного пляжа. Однако это не так. Эта земля принадлежит отелю», – заявил глава Таланга Конгто-Адун Чутхонг.

В ходе инспекции господин Чутхонг и другие официальные лица осмотрели стобы, маркирующие границы частной собственности, и сфотографировались рядом с ними. На столбах, согласно принятой в Таиланде практики, можно увидеть номера земельных участков согласно реестру Земельного департамента.

Комментируя ситуацию, господин Чутхонг указал, что подобные недопонимания раньше возникали и в отношении отеля Angsana Laguna Phuket Resort, часть земли которого внешне выглядит как продолжение общественного пляжа. Впрочем, еще в 2004 году – после продолжительного изучения вопроса – было однозначно подтверждено, что и Dusit Thani, и Angsana владеют своими участками правомерно.

На резонансное видео в соцсетях отреагировал и генеральный менеджер Dusit Thani Гордон Эриа, выпустивший официальное сообщение для прессы. По словам господина Эрии, туриста попросили покинуть выбранное им место отдыха ради его собственной безопасности, а не потому, что оно находится в частной собственности.

«Беспокоясь о том, что туристу и его детям могут причинить вред падающие ветки, туриста вежливо попросили покинуть место под деревом, где он отдыхал с детьми. Забота о безопасности туристов, отдыхающих на нашей территории, является обязанностью менеджмента отеля», – заявил генеральный менеджер.

«Dusit Thani Laguna Phuket гордится тем, что продвигает туризм в Таиланде и на Пхукете. Также мы полностью осознаем свои обязанности в качества послов тайского гостеприимства и всегда делаем все возможное, чтобы заботиться о туристах, будь они постояльцами нашего отеля или нет», – говорится в сообщении Гордона Эрии.

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