Mai Khao Beach Condominium
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Splash Beach Resort организовал свадьбу рекордного размаха

Расположенный в Май-Кхао отель Splash Beach Resort организовал рекордные по размаху свадебные торжества по заказу клиента из Гонконга.

Новости Пхукета

10 Декабря 2018, 10:34 AM
Более 1,3 тыс. гостей собрались в Splash Beach Resort по случаю бракосочетания Кунала Самтани и Дивьи Васвани. Фото: Splash Beach Resort

Более 1,3 тыс. гостей собрались в Splash Beach Resort по случаю бракосочетания Кунала Самтани и Дивьи Васвани. Фото: Splash Beach Resort

Как говорится в пресс-релизе отеля, в пятидневных мероприятиях по случаю бракосочетания Кунала Самтани и Дивьи Васвани приняли участие более 1,3 тыс. гостей. Празднование продолжалось с 28 ноября по 3 декабря, родственники и друзья молодоженов забронировали весь отель. Как утверждает Splash Beach Resort, свадеб подобного масштаба в Таиланде еще не было.

Согласно пресс-релизу отеля, гостям Кунала Самтани и Дивьи Васвани было подано 25 тыс. завтраков, обедов и ужинов, а также 1,5 тыс. бутылок шампанского и других напитков премиальных марок. Развлекали гостей зарубежные музыканты, включая Джейсона Деруло.

Как отметил управляющий директор Splash Beach Resort Джон О'Ши, подготовка к проведению свадебных торжеств заняла у его коллектива несколько месяцев, и отель гордится тем, что молодожены выбрали именно Splash Beach Resort.

 

 

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