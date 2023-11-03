Список не работающих в Таиланде карт UnionPay снова расширился

Власти США ввели санкции против девяти новых российских банков, в связи с чем выпускаемые ими карты UnionPay перестанут работать за рубежом (если такие карты банком выпускаются). Некоторые из кредитных организаций уже разослали клиентам уведомления о том, что при нахождении за границей рекомендуется снять деньги, пока это возможно. В частности, такие заявления сделали «Русский стандарт», «Почта банк» и «Всероссийский банк развития регионов».

Новости Пхукета

3 Ноября 2023, 12:30 PM

Клиенты еще трех российских банков получили рекомендацию снять средства с карт UnionPay, если находятся за границей. Фото: Novosti Phuketa