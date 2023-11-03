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Список не работающих в Таиланде карт UnionPay снова расширился

Власти США ввели санкции против девяти новых российских банков, в связи с чем выпускаемые ими карты UnionPay перестанут работать за рубежом (если такие карты банком выпускаются). Некоторые из кредитных организаций уже разослали клиентам уведомления о том, что при нахождении за границей рекомендуется снять деньги, пока это возможно. В частности, такие заявления сделали «Русский стандарт», «Почта банк» и «Всероссийский банк развития регионов».

Новости Пхукета

3 Ноября 2023, 12:30 PM
Клиенты еще трех российских банков получили рекомендацию снять средства с карт UnionPay, если находятся за границей. Фото: Novosti Phuketa

Клиенты еще трех российских банков получили рекомендацию снять средства с карт UnionPay, если находятся за границей. Фото: Novosti Phuketa

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), новые санкции затронули следующие банки:

  • Почта Банк;
  • Русский стандарт;
  • Всероссийский банк развития регионов;
  • Хоум Кредит;
  • Абсолют-банк;
  • Русский региональный банк;
  • East West United Bank;
  • Банк "Бланк";
  • ХКФ Банк.

Как сообщает АТОР, разные банки по-разному отреагировали на попаданием в санкционные списки. В частности, в «Русском стандарте» прямо сказали, что карты UnionPay перестанут работать за границей с 3 ноября. Банк даже пообещал вернуть клиентам комиссию за снятие наличных за границей 2-3 ноября.

«Всероссийский банк развития регионов» тоже начал рассылку предупреждений, в которых говориться о том, что его карты UnionPay перестанут работать за пределами России с 3 ноября.

В «Почта банке», напротив, заявили, что американские санкции никак не отразятся на работе финансово-кредитной организации. Но деньги с карт системы UnionPay там тоже порекомедовали снять.

Напомним, что российские карты Visa и MasterCard перестали работать в Таиланде и других странах почти сразу после начала Россией полномасштабной военной операции против Украины (с 2014 по 2022 год платежные системы продолжали обслуживать российские банки). Отключение от UnionPay происходит волнами, в соответствии с вводом санкций против российских финансовых структур.

Разговоры о внедрении в Таиланде российской платежной системы МИР ведутся с самого начала санкций, но практических результатов пока не принесли. Зато на Пхукете и в других локациях начался бум сервисов по обмену валюты для туристов и релокантов из РФ.

 

 

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