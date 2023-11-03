Список не работающих в Таиланде карт UnionPay снова расширился

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), новые санкции затронули следующие банки:
- Почта Банк;
- Русский стандарт;
- Всероссийский банк развития регионов;
- Хоум Кредит;
- Абсолют-банк;
- Русский региональный банк;
- East West United Bank;
- Банк "Бланк";
- ХКФ Банк.
Как сообщает АТОР, разные банки по-разному отреагировали на попаданием в санкционные списки. В частности, в «Русском стандарте» прямо сказали, что карты UnionPay перестанут работать за границей с 3 ноября. Банк даже пообещал вернуть клиентам комиссию за снятие наличных за границей 2-3 ноября.
«Всероссийский банк развития регионов» тоже начал рассылку предупреждений, в которых говориться о том, что его карты UnionPay перестанут работать за пределами России с 3 ноября.
В «Почта банке», напротив, заявили, что американские санкции никак не отразятся на работе финансово-кредитной организации. Но деньги с карт системы UnionPay там тоже порекомедовали снять.
Напомним, что российские карты Visa и MasterCard перестали работать в Таиланде и других странах почти сразу после начала Россией полномасштабной военной операции против Украины (с 2014 по 2022 год платежные системы продолжали обслуживать российские банки). Отключение от UnionPay происходит волнами, в соответствии с вводом санкций против российских финансовых структур.
Разговоры о внедрении в Таиланде российской платежной системы МИР ведутся с самого начала санкций, но практических результатов пока не принесли. Зато на Пхукете и в других локациях начался бум сервисов по обмену валюты для туристов и релокантов из РФ.