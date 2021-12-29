Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Список центров ПЦР-тестирования на Пхукете

Пхукетский информационный центр (официальный источник Министерства внутренних дел) опубликовал список мест, где можно сдать ПЦР-тест на коронавирус для посещения мероприятий и других целей. Информация содержат указание, что она была обновлена 27 декабря 2021 года.

Новости Пхукета

29 Декабря 2021, 04:57 PM
Фото: Phuket Info Center

Фото: Phuket Info Center

В частности, список центров может быть актуален для туристов, получивших Thailand Pass до 22 декабря. Обязали сдавать второй ПЦР-тестов по причине распространения штамма «омикрон» на 5-6 день пребывания на острове.

Для указанной выше категории тест будет бесплатным, но нужно предъявить так называемую «карантинную форму». Для тех, кто получил Thailand Pass позже, стоимость составит по 2,1 тыс. бат за каждый из двух тестов, пояснило Туристическое управление Таиланда (ТАТ).

На Пхукете работают девять официальных центров тестирования:

1. Laguna (Чернг-Талей)
(тест от Bangkok Hospital Phuket)
09:00-12:00 (ежедневно)
13:00-15:00 (ежедневно)
Тел. 076-325442

2. Thalang Hospital
11:00-15:00 (понедельник-пятница)
14:00-15:00 (суббота-воскресенье)
Тел. 076-311033

3. Patong Hospital
09:00-14:00 (ежедневно)
Тел. 076 - 342633

4. Jungceylon
(тест от Vachira Hospital)
09:30-12.00 (ежедневно)
13:00-15.00 (ежедневно)
Тел. 093-3201926

(тест от Bangkok Siriroj Hospital)
09:30-12:00 (ежедневно)
13:00-15:00 (ежедневно)
Тел. 093 - 5740683

5. Парк у озера в Кароне
(тест от Vachira Hospital)
09:30-12.00 (ежедневно)
13:00 -15.00 (ежедневно)
Тел. 093-5450134

6. Kata Center
(тест от Mission Hospital Phuket)
09:30-12:00 (ежедневно)
13:00-15:00 (ежедневно)
Тел. 081-6936586

7. Chalong Hospital
(только 4-30 января 2022)
09:00-11:00 (понедельник-пятница)
Tel. 076-384342

8. Dibuk Hospital
(с 4 января 2022)
10:00-12:00 (ежедневно)
13:00-16:00 (ежедневно)
Тел. 093-5752140

9. Central Floresta
(тест от Vachira Phuket Hospital)
11:00-16:00 (ежедневно)
Тел. 081-1324966

 

 

Have a news tip-off? Click here

Россияне остаются лидерами по числу прибытий на Пхукет
Водитель погиб в ДТП на мокрой дороге
Живущий на Пхукете бельгиец порезал себе горло
Андреа и Маттео Бочелли вместе выступят на Пхукете
Встретить новогоднюю полночь с алкоголем можно будет только на открытых площадках
Полиция продолжает работу с мотоциклистами, ездящими без шлемов
Женщину спасли после прыжка с моста Sarasin
Власти Пхукета пояснили правила для лиц, сдавших положительный тест на COVID-19 по прилету
Пхукет готовится к новогоднему фестивалю
На Пхукете началась новая кампания за ношение шлемов мотоциклистами
Рыболовецкое судно затонуло у берегов Пхукета, один человек погиб
Иностранец погиб в ДТП на юге Пхукета
Штамм «омикрон» выявлен в Таиланде
Пхукет назван наименее коррумпированной провинцией Таиланда
Престарелый житель Пхукета попал в больницу после первой поездки на скутере

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
EPL predictions
QSI International School Phuket

 