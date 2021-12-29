Список центров ПЦР-тестирования на Пхукете

Пхукетский информационный центр (официальный источник Министерства внутренних дел) опубликовал список мест, где можно сдать ПЦР-тест на коронавирус для посещения мероприятий и других целей. Информация содержат указание, что она была обновлена 27 декабря 2021 года.

Новости Пхукета

29 Декабря 2021, 04:57 PM

Фото: Phuket Info Center

В частности, список центров может быть актуален для туристов, получивших Thailand Pass до 22 декабря. Обязали сдавать второй ПЦР-тестов по причине распространения штамма «омикрон» на 5-6 день пребывания на острове.

Для указанной выше категории тест будет бесплатным, но нужно предъявить так называемую «карантинную форму». Для тех, кто получил Thailand Pass позже, стоимость составит по 2,1 тыс. бат за каждый из двух тестов, пояснило Туристическое управление Таиланда (ТАТ).

На Пхукете работают девять официальных центров тестирования:

1. Laguna (Чернг-Талей)

(тест от Bangkok Hospital Phuket)

09:00-12:00 (ежедневно)

13:00-15:00 (ежедневно)

Тел. 076-325442

2. Thalang Hospital

11:00-15:00 (понедельник-пятница)

14:00-15:00 (суббота-воскресенье)

Тел. 076-311033

3. Patong Hospital

09:00-14:00 (ежедневно)

Тел. 076 - 342633

4. Jungceylon

(тест от Vachira Hospital)

09:30-12.00 (ежедневно)

13:00-15.00 (ежедневно)

Тел. 093-3201926

(тест от Bangkok Siriroj Hospital)

09:30-12:00 (ежедневно)

13:00-15:00 (ежедневно)

Тел. 093 - 5740683

5. Парк у озера в Кароне

(тест от Vachira Hospital)

09:30-12.00 (ежедневно)

13:00 -15.00 (ежедневно)

Тел. 093-5450134

6. Kata Center

(тест от Mission Hospital Phuket)

09:30-12:00 (ежедневно)

13:00-15:00 (ежедневно)

Тел. 081-6936586

7. Chalong Hospital

(только 4-30 января 2022)

09:00-11:00 (понедельник-пятница)

Tel. 076-384342

8. Dibuk Hospital

(с 4 января 2022)

10:00-12:00 (ежедневно)

13:00-16:00 (ежедневно)

Тел. 093-5752140

9. Central Floresta

(тест от Vachira Phuket Hospital)

11:00-16:00 (ежедневно)

Тел. 081-1324966