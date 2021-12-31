Спиртное в барах будут сегодня наливать лишь до 23:00

Глава Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат обратился к членам объединения с призывом не нарушать правила и не продавать в Новый год спиртное после 23:00.

Иккапоп ТхонгтубНовости Пхукета

31 Декабря 2021, 02:13 PM

Фото: РРНО

Под правилами понимается последний (от 27 декабря) приказ губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу о правилах продажи и потребления спиртного в ресторанах в новогоднюю ночью. В помещениях алкоголь может быть доступен лишь до 23:00, на открытых площадках – до 1:00.

Новый приказ был опубликован Пхукетским информационным центрам (официальным источником информации от Министерства внутренних дел) 27 декабря.

Редакция The Phuket News связалась с Административным офисом провинции Пхукет, где некая госпожа Тхитима заявила, что у местных властей нет было выбора.

«Пхукет – пилотная провинция в плане туризма, поэтому иметь особые правила нам разрешено. Но после появления штамма «омикрон» в Таиданде мы должны исполнять распоряжения Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19», – заявила она.

При этом госпожа Тхитима добавила, что срок действия ночного запрета на спиртное в помещениях – с 23:00 до 6:00 следующего дня.

«Вся информация, содержащаяся в новом приказе верна», – отметила она.

Напомним, что официально работа баров, клубов и других развлекательных заведений по-прежнему под запретом. Однако заведения с правом подавать гостям еду могут работать как рестораны. Именно в таком статусе сейчас открыты многие бары.